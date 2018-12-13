В Кыргызстан незаконно пытались ввезти 80 кг металлической дроби

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 12 декабря 2018 г. в пункте пропуска "Чалдыбар-автодорожный" пограничники выявили и изъяли 80 кг металлической дроби.

В пункт пропуска из Казахстана в Кыргызстан прибыла автомашина марки "Toyota Avalon" под управлением гражданина Кыргызстана С.С., 1986 г.р.

В ходе досмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил в багажнике восемь баклажек, заполненных металлической дробью общим весом 80 кг.

При этом у гражданина С.С. отсутствовали разрешительные документы на провоз данного груза через государственную границу.

Гражданин С.С. был задержан и после оформления соответствующих документов вместе с грузом передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.