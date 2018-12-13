ЧП в Кара-Балте: Похитили, связали, вкололи в шею неизвестное вещество

ГУВД Чуйской области. По факту распространённого в Facebook видео, где мужчину осматривают в больнице, и на нем видны телесные повреждения, также сообщается, что ему телесные повреждения нанесли китайские граждане, сообщаем следующее:

12 декабря 2018 года примерно 23.00 часов в ОВД Жайылского района поступило сообщение о том, что в территориальную больницу Жайылского района в госпитализирован гр. 35-летний гр.М .И. житель г.Кара-Балта с диагнозом "Сотрясения головного мозга, множественные резаные раны лица, обоих кистей руки, ушиб гематома головы".

На место выехала следственно-оперативная группа ОВД Жайылского района, где по приезду выяснилось, со слов потерпевшего 10 декабря 2018 года примерно 18.00 часов вышел из дома, где к нему подошли трое неизвестных лиц, примерный возраст каждому 30-35 лет, которые применив физическую силу, посадили его в автомашину марки "Toyota Windom" белого цвета, отвезли его в неизвестное место, завязав руки, и острым предметом нанесли ему раны. Помимо этого ввели неизвестный укол в область шеи, после оставили потерпевшего на пересечении улиц в Кара-Балте.

На данный момент утверждать, что в преступлении замешаны иностранные граждане, рано. Данный факт зарегистрирован ОВД Жайылским районом, было возбуждено уголовное дело по ст. 123 (Похищение человека) УК Кыргызской Республики.

В настоящее время сотрудниками Жайылского РОВД и ГУВД Чуйской области проводится все необходимые оперативно-следственные мероприятие для раскрытие данного преступления, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.