Бизнесмена вывезли в горы, пытали, угрожали убить и вымогали 160 тысяч $

Оперативниками Службы криминальной милиции МВД в прошлом 2017 году была получена информация, что в сентябре месяце семеро неизвестных лиц азиатской внешности в возрасте от 25 до 35 лет, представившись членами ОПГ, применив физическую силу, насильно усадили предпринимателя в автомашину и вывезли в район Ала-Арчинского ущелья, где вымогали денежные средства.

Было установлено, что злоумышленники вымогали у жителя столицы денежные средства в сумме 160 тысяч долларов США, при этом удерживали его в заложниках, избивая и угрожая лишением жизни, связавшись с родственниками, требовали в течение нескольких часов найти запрашиваемую сумму.

По данному факту в сентябре 2017 года Следственной службой МВД Кыргызской Республики было возбуждено уголовное дело по ст.123, 125, 170 (похищение человека, незаконное лишение свободы, вымогательство) УК КР.

В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий и были задержаны пятеро лиц, причастных к данному преступлению. В отношении соучастника преступления, который состоял на оперативном учете МВД как член ОПГ, уголовное дело было выделено в отдельное производство. В начале 2018 года его объявили в розыск. В декабре 2018 года была получена оперативная информация о том, что разыскиваемый по данному делу гражданин А.А. 1983 г.р., уроженец Чуйской области, состоящий на оперативном учете МВД как член ОПГ, скрывается в одном из микрорайонов г. Бишкек.

В результате принятых оперативных мер сотрудниками Третьего управления (УБОП) СКМ МВД КР задержан разыскиваемый гражданин, проходящий по делу о похищении человека, незаконном лишени свободы и вымогательстве. Задержанный водворен в ИВС ГУВД города Бишкек.

Проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба МВД.