Можно ли пить водопроводную воду в Бишкеке?

Пресс-служба мэрии Бишкека решила провести ликбез на тему того, откуда в городе берется питьевая вода. Так, столица обеспечивается водой из 35-ти водозаборов Орто-Алышского и Ала-Арчинского месторождений подземных вод.

Управлением "Бишкекводоканал" эксплуатируется 300 артезианских скважин глубиной 160-250 метров. Основным источником водоснабжения является Орто-Алышский водозабор, обеспечивающий около 40 % потребности Бишкека в питьевой воде. Транспортирование питьевой воды осуществляется по системе трубопроводов различных диаметров, протяженностью 1 468 км.

Питьевая вода из артезианских скважин подается в резервуары чистой воды, где проходит обеззараживание, затем насосными станциями второго подъема подается в городскую водопроводную сеть.

В среднем потребление питьевой воды города Бишкек ежегодно составляет 80 миллионов м ³. По данным гидрогеологов, возобновляемые источники питьевой воды на сегодняшний день достаточны. Однако возможно влияние климатических и техногенных условий. В настоящее время стоимость воды для горожан составляет 5.38 сомов/м3, бюджетные организации платят 7.38 сом/м3 и предприятия, коммерческие организации – 9.15 сом/м3.

В связи с естественным приростом населения, увеличением границ города за счет жилых массивов и пригородов, увеличением объемов производства, объектов социального и культурного значения, генпланом города Бишкек (до 2025 года) предусмотрено освоение Ысык-Атинского месторождения.

Питьевую воду, которая бежит из-под кранов в наших домах, можно пить без опаски, она не содержит вредных примесей, которые могут нанести вред здоровью. Контроль качества питьевой воды осуществляется на соответствие требованиям Технического регламента "О безопасности питьевой воды" и ГОСТа 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора". Химико-бактериологическая лаборатория Бишкекводоканала осуществляет контроль качества питьевой воды подаваемой населению города Бишкек, согласно рабочей программе на 2016-2020 гг, согласованный с Центром санэпиднадзора г. Бишкек.

Дорогие горожане! Если на вашей водопроводной линии произошла авария необходимо обращаться в диспетчерскую службу предприятия "Горводопровод" по номерам: 0(312) 44-95-97, 0(312) 44-96-45, круглосуточная горячая линия – 56-03-20, 56-18-55.

Свои вопросы вы также можете направить в Call-центр по номерам: 185, 1840 и 1850, 0554 182-185 круглосуточно, а также через мобильное приложение "Bishkek312" и на WhatsApp заместителей акимов по ЖКХ:

- Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557- 99-79-27;

- Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09;

- Аскарбеков Мавлян Амангельдиевич (Первомайский район) - 0555 66-60-96;

- Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) - 0703 611 806.