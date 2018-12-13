Тарифы на свет. Народу предлагают подать иски за переплату

Население Кыргызстана имеет полное право подать в суд на возмещении материального ущерба в связи переплатой за потребленную электроэнергию. Правительство не пролонгировало и не выпустило новое постановление о тарифной политики. Следовательно, с 1 января 2018 года действующая среднесрочная тарифная политика считается недействительной и незаконной. Об этом VB.KG заявил эксперт Расул Умбеталиев.

Согласно нормативно-правовому акту, действие среднесрочной тарифной политики заканчивается 31 декабря 2017 года, отметил эксперт.

- Государственное агентство топливно-энергетического комплекса (ГАРТЭК) при подписании постановления Правительства КР №660 от 20 ноября 2014 года взяло полную ответственность, что при прекращении импорта электроэнергии из Казахстана тарифы пересмотрит в сторону уменьшения, - напомнил Умбеталиев.

При этом, именно ГАРТЭК являлся главным инициатором и ответственным исполнителем постановления правительства КР №660 от 20 ноября 2014 года "О среднесрочной тарифной политики на электрическую и тепловую энергии на 2014-2017 годах, уверен эксперт.

- Этим НПА к внутреннему тарифу добавляется цена импортной электроэнергии из Казахстана 5 сом 61 тыйын за 1 квт/час. Поэтому произошло резкое повышение тарифов на свет для бытовых потребителей, использующих более 700 квт/час в месяц и промышленным абонентам на 300 процентов. В это же время высокопоставленными чиновниками правительства и энергетической отрасли с Токтогульского водохранилища слито воды с 2010-2013 годы в объеме более 8,4 млрд. кубометров. Это привело к тому, что к 1 октябрю 2014 года в главном водохранилище накопилось недостаточное количество воды, для прохождения ОЗП. В итоге простое население Кыргызстана выплатило за полученную электроэнергию в 2014-2015 году 2 млрд. 200 млн. сомов, - утверждает Умбеталиев.

И это при том, что ОАО "Электрические станции" на тот момент было выделено из бюджета беспроцентная ссуда Минфина в 2 млрд 200 млн сомов для оплаты импортной электроэнергии из Казахстана.

- С января 2016 года Кыргызстан не импортировал ни одного квт/час электричества из РК, но тарифы в сторону уменьшения так и не пересмотрели. На недавнем мероприятии директор ГАРТЭК Таалайбек Нурбашев и замдиректора ГАРТЭК Миргуль Айдарова на мой вопрос о том, "почему с прекращением импорта электроэнергии из Казахстана ГАРТЭК с 2016 года не снизил тарифы на свет и является ли на сегодняшний день тарифная политика законной", они ответили, что Кыргызстан КР полностью рассчитался, за полученное электричество с РК. Но так как расходы на покупку угля, мазута и природного газа на ТЭЦ Бишкека увеличились, а себестоимость выработки электрической и тепловой энергии возросла, то ГАРТЭК решило оставить прежние тарифы. Но какое отношение имеет импорт электроэнергии к себестоимости ее выработки на тепловой станции. Тем более, что покупка электричества считается внешним тарифом, а себестоимость выработки на ТЭЦ- внутренним тарифом, - считает Умбеталиев.

ГАРТЭК необходимо инициировать новое постановление правительства "Об утратившим силу постановление №660 и постановление о краткосрочной тарифной политики на 2016-2017 годы без учета цены импортной электроэнергии, но с учетом увеличения себестоимости выработки электрической и тепловой энергии на ТЭЦ Бишкека.

- Население КР имеет полное право на возмещении материального ущерба, в связи переплатой за потребленную электроэнергию. А ГАРТЭК, который явно и грубо подставил нескольких глав правительств, должен нести ответственность, вплоть до уголовной, - резюмировал Умбеталиев.