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Женщина пыталась вывезти из Кыргызстана ребенка по чужим документам

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 12 декабря 2018 г. в пункте пропуска "Чалдыбар-автодорожный" пограничники задержали гражданку Кыргызстана, которая пыталась по чужому документу вывезти в Казахстан несовершеннолетнего ребенка.

Гражданка Кыргызстана А.С., 1987 г.р., прибыла в пункт пропуска вместе с несовершеннолетней девочкой. При прохождении паспортного контроля она предъявила свидетельство о рождении девочки на имя Б.Б., 2005 г.р.

Однако поведение женщины и девочки вызвали у пограничного наряда сомнения в принадлежности документа подростку.

В ходе углубленной проверки пограничники выявили, что гражданка А.С. пыталась вывезти ребенка по чужому свидетельству о рождении.

После оформления соответствующих документов задержанная была передана сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/375479
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, Казахстан, мошенничество, нарушения, несовершеннолетние, подделка, Кыргызстан
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