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Дети с сахарным диабетом очень ждут подарков и верят в новогоднее чудо

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- Виктория Григоренко
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В Кыргызстане зарегистрировано около 1,5 тысяч детей с сахарным диабетом. В Бишкеке проживает около 50 ребят с подобным диагнозом. Они не входят в группу социально-уязвимых и малообеспеченных, поэтому от мэрии подарки им, к сожалению, не предусмотрены.

Но это не значит, что малыши не ждут праздника и Нового года. Несмотря на то, что они уже с детства вынуждены бороться с серьезным заболеванием, они верят в чудо, волшебство, Деда Мороза и очень ждут подарков!

- Сбор презентов идет для детей до 12 лет. Они очень рады будут игрушкам и книгам. А мы очень благодарны тем, кто захочет осуществить детские мечты, порадовать наших малышей и подарить им праздник, - сказала VB.KG представитель ОО "Детство без диабета" Нурхан Жумабаева.

Подарки для детишек можно приносить по адресу: город Бишкек, улица Бектенова, 180 или обращаться по телефону: 0555001415.

- Здесь находится детский садик и наша организация, а также будет осуществляться сбор и сортировка подарков, которые потом разъедутся в Новый год к детишкам Бишкека и части Чуйской области, - добавила Жумабаева.


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URL: https://www.vb.kg/375480
Теги:
дети, праздник, сахарный диабет, Бишкек, здоровье, Нурхан Жумабаева, Минздрав
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