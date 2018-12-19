Дети с сахарным диабетом очень ждут подарков и верят в новогоднее чудо

В Кыргызстане зарегистрировано около 1,5 тысяч детей с сахарным диабетом. В Бишкеке проживает около 50 ребят с подобным диагнозом. Они не входят в группу социально-уязвимых и малообеспеченных, поэтому от мэрии подарки им, к сожалению, не предусмотрены.

Но это не значит, что малыши не ждут праздника и Нового года. Несмотря на то, что они уже с детства вынуждены бороться с серьезным заболеванием, они верят в чудо, волшебство, Деда Мороза и очень ждут подарков!

- Сбор презентов идет для детей до 12 лет. Они очень рады будут игрушкам и книгам. А мы очень благодарны тем, кто захочет осуществить детские мечты, порадовать наших малышей и подарить им праздник, - сказала VB.KG представитель ОО "Детство без диабета" Нурхан Жумабаева.

Подарки для детишек можно приносить по адресу: город Бишкек, улица Бектенова, 180 или обращаться по телефону: 0555001415.

- Здесь находится детский садик и наша организация, а также будет осуществляться сбор и сортировка подарков, которые потом разъедутся в Новый год к детишкам Бишкека и части Чуйской области, - добавила Жумабаева.