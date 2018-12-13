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Депутаты проголосовали за лишение неприкосновенности экс-президентов

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- Бакыт Стамов
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Депутаты приняли в первом чтении поправки в Закон "О гарантиях деятельности президента", касающиеся лишения статуса неприкосновенности экс-президентов.

Из 102 депутатов за проголосовало 100 народных избранников, против - 2.

Перед этим депутаты бурно делились своими мнениями по этому вопросу. Так, нардеп Ирина Карамушкина выразила опасение, что лишение неприкосновенности экс-президентов ослабит работу глав государства. По ее словам, президенты в этом случае крайне осторожно начнут борьбу с коррупцией, чтобы потом не подвергнуться политическим гонениям.

В свою очередь депутат Алтынбек Сулайманов подержал поправки в законопроект, отметив, что никто не должен прикрываться статусом и каждый должен отвечать перед законом.

- Они (президенты) могут пойти на все нарушения, зная, что в будущем не будут отвечать за них, - сказал он.

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Нардеп Акылбек Жапаров и вовсе предложил внести дополнения в том плане, что экс-президентов необходимо лишать привилегий только при желании последних продолжать политическую деятельность.

- Я предлагаю внести ограничение, чтобы президенты после окончания своих полномочий не могли занимать административные и политические должности. В случае, если будет нарушено это ограничение, то экс-президент автоматически лишается всех привилегий, положенных ему по закону. Я прошу инициаторов законопроекта учесть мои замечания и советы, - сказал он.

Напомним, ранее комитет ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил поправки в законопроект "О внесении изменений в Закон КР "О гарантиях деятельности Президента КР", согласно которым можно будет привлекать экс-президентов к уголовной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/375481
Теги:
Акылбек Жапаров, Алмазбек Атамбаев, Алтынбек Сулайманов, Ирина Карамушкина, Роза Отунбаева, неприкосновенность, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, лишение неприкосновенности
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Комментарии
Болотбек
13.12.2018, 18:15

Да и депутаты должны лишиться непркосновености. Они идут работать туда добровольно,зная что их ждет,поэтому они должны быть приравнены к рядовым гражданам. Ведь сотрудники правоохрагительных органов тоже работают рискую собой,семьей,но у них же нет неприкосновенности.

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