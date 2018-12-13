Погода
$ 69.80 - 69.90
€ 79.27 - 79.82

Внесены изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики

244  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 31 октября 2018 года.

Закон вносит в Налоговый кодекс Кыргызской Республики поправки, согласно которым:

- Налоговой регистрации в КР в соответствии с налоговым законодательством подлежат субъекты, деятельность которых подпадает под предпринимательскую деятельность и/или признается таковой (внесены редакционные изменения в часть 1 статьи 95).

- Физические лица, деятельность которых подпадает под предпринимательскую деятельность и/или признается таковой, обязаны подать в налоговый орган заявление о налоговой регистрации не позднее конца месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлена деятельность, признаваемая предпринимательской деятельностью. Статья 96 дополнена частью 2-1.

- Стипендии, выплачиваемые учащимся и студентам учреждений образования Кыргызской Республики, а также стипендии, выплачиваемые некоммерческими организациями Кыргызской Республики, являются доходом, не облагаемым подоходным налогом (пункт 6 статьи 167 изложен в новой редакции).

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375482
Теги:
ГНС, закон, президент, Налоговый кодекс, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  