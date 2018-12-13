В Китае обсудили наращивание кыргызско-китайского сотрудничества

Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов встретился с Членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики господином Ван Чэнем.

Встреча состоялась в рамках визита в город Янчжоу провинции Цзянсу Китайской Народной Республики для участия в церемонии открытия VI Форума сотрудничества Китай-Центральная Азия "Слияние цивилизаций вдоль Шелкового пути и углубление сотрудничества на основе обоюдного выигрыша".

В ходе встречи стороны обозначили широкий спектр вопросов кыргызско-китайского сотрудничества.

В частности, стороны обсудили перспективы и возможности дальнейшего наращивания сотрудничества в промышленной, сельскохозяйственной, торгово-экономической и других сферах.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов с удовлетворением отметил положительную динамику роста товарооборота между двумя странами, а также подчеркнул заинтересованность нашей республики в увеличении экспорта кыргызской продукции в Китай путем налаживания поставок экологически чистой сельскохозяйственной продукции, а также в привлечении китайских инвестиций в различные сферы экономики.

Кроме того, Кубатбек Боронов встретился с руководством города Янчжоу, в ходе чего были обсуждены вопросы налаживания сотрудничества данного города с регионами Кыргызской Республики.

Первый вице-премьер-министр пригласил руководство города Янчжоу и представителей китайских корпораций посетить нашу страну для детального обсуждения приоритетных проектов.

В свою очередь представители китайских корпораций выразили заинтересованность в посещении Кыргызской Республики в ближайшее время, сообщает отдел информационного обеспечение аппарата правительства КР.