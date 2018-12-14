Врач из Кыргызстана станет членом Американского колледжа кардиологии

Радостная предновогодняя весть пришла из Американского колледжа кардиологии, где решили принять в свои ряды кыргызского кардиолога Дамира Осмонова, который 18 марта 2019 года приглашен в США на вручение сертификата и станет третьим по счету врачом из Кыргызстана, удостоенным столь высокой чести. До него в колледж были приняты кардиолог КР Талантбек Батыралиев (2000 г.) и кардиохирург Омурбек Ураимов, который в настоящее время трудится в кардиологической клинике "Ош-кардио", сообщает пресс-служба Минздрава.

Американский колледж кардиологии является профессиональным домом для мировой группы сердечно-сосудистой помощи. Некоммерческая медицинская ассоциация была создана в 1949 году со штаб-квартирой в Вашингтоне (США). Здесь разрабатывают методику, тактику и стратегию мировой кардиологической службы, сюда вступают при скрупулезном отборе специалисты со всего мира.

Дамир Осмонов - один из первых кардиологов европейского образца в Кыргызстане. После успешного окончания одного из лучших университетов в Хаджеттепе (г.Анкара), работал в Турции и Казахстане, где руководил медицинской клиникой, а два года назад вернулся на родину и в настоящее время работает главным врачом кардиологической клиники "Бикард".

Свежеиспеченный номинант на членство в Американском колледже кардиологии уже является членом двух именитых европейских объединений: Союза кардиологов (FESC) и Асcоциации сердечного ритма (EHRA), автором и соавтором более сорока научных работ, опубликованных в зарубежных изданиях.

"Данные публикации не должны повторяться и дублироваться, - рассказывает Дамир Осмонов. – В них описывается лечение, ведение больного и его реакция на выздоровление. Если редакторы издания посчитают твой опыт полезным, они принимают его к публикации. Для ученого человека это очень важное событие, когда в каких-то признанных изданиях ссылаются на твою научную статью".

На днях было объявлено, что, по признанию, газеты "Эркин Тоо", кардиолог объявлен "Лучшим врачом 2018 года".

Дамиру Осмонову 36 лет, за его плечами не только огромный опыт в сфере медицины, но и создание и забота о большой и дружной семье, в которой растут три дочери и сын.