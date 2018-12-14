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Все претенденты на "Макмалзолото" - китайские компании

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- Виктория Григоренко
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Накануне, 13 декабря, завершился прием заявок от потенциальных инвесторов на участие в конкурсе на участие в совместном предприятии на базе филиала "Комбинат "Макмалзолото".

Заявки на участие в конкурсе принимались в течение 30 календарных дней (ноябрь – декабрь) в центральном аппарате ОАО "Кыргызалтын", сообщил секретарь Конкурсной комиссии Алмаз Назарбаев.

А с сегодняшнего дня межведомственная комиссия в течение пяти рабочих дней после вскрытия конвертов будет рассматривать предложения участников конкурса и вынесет решение.

- В состав межведомственной конкурсной комиссии вошли представители Министерства экономики, Фонда по управлению государственным имуществом, ГАООСиЛХ, ГКПЭиН, Ассоциации горных промышленников, Агентства по продвижению и защите инвестиций, Центрального комитета Горно-металлургического профсоюза, аппарата полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области, государственной администрации Тогуз-Тороуского района, главы Каргалыкского, Атайского, Кок-Иримского, Сары-Булунского и Тогуз-Тороуского айыл окмоту и сотрудники ОАО "Кыргызалтын", - подчеркнули в ведомстве.

Основными критериями для определения победителя конкурса на право создания совместного предприятия на базе филиала "Макмалзолото" являются: максимальное предоставление рабочих мест местному населению по проекту ФКМЗ.

- Также обязательное применение экологически безопасных реагентов и современных технологий при переработке полезных ископаемых; наименьший срок ввода в эксплуатацию новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) и/или модернизации существующей; финансирование проекта потенциальным инвестором за счет собственных средств без привлечения займов у сторонних организаций или банков; размер ежегодного вклада в Фонд развития Тогуз-Тороуского района должен составлять не менее 1 процента от валового дохода (выручки) совместного общества, - добавили в ОАО "Кыргызалтын".

Первая компания, претендующая на разработку месторождения "Макмал" - "Мансан групп" Сю Ли. Планируемые инвестиции - 75 млн долларов.

Вторая - ОСОО "Шынкыйюан Фрунзе", зарегистрированная в Оше. 34 млн долларов инвестиций.

И ОсОО "Центральноазиатский металлком". 69 млн долларов инвестиций.

Отметим, что заявленные суммы уже находятся на счетах в банках как гарантия выполнения обязательств.


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URL: https://www.vb.kg/375492
Теги:
горнодобывающий сектор, золото, инвестиции, Китай, конкурс, Макмал, Кыргызстан, Алмаз Назарбаев, Кыргызалтын
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