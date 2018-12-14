Жээнбеков поручил отстранить министра транспорта Калилова из-за взятки

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня на заседании Совета безопасности поручил премьер-министру временно отстранить от работы министра транспорта и дорог Жамшитбека Калилова.

По словам главы государства, из-за этой истории страна опозорилась на весь мир.

- Калилов, я бы на вашем месте написал заявление хотя бы на период следствия. 500 тысяч (долларов - ред.) все обсуждают. Когда я был губернатором, мамы детей ЛОВЗ не могли работать, и поэтому просили им пособие. Недавно премьер решил данный вопрос, и они радуются таким маленьким деньгам. А 500 тысяч долларов – это что такое? - обратился президент к главе министерства транспорта.