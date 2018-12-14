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Жээнбеков поручил отстранить министра транспорта Калилова из-за взятки

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- Бакыт Стамов
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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня на заседании Совета безопасности поручил премьер-министру временно отстранить от работы министра транспорта и дорог Жамшитбека Калилова.

По словам главы государства, из-за этой истории страна опозорилась на весь мир.

- Калилов, я бы на вашем месте написал заявление хотя бы на период следствия. 500 тысяч (долларов - ред.) все обсуждают. Когда я был губернатором, мамы детей ЛОВЗ не могли работать, и поэтому просили им пособие. Недавно премьер решил данный вопрос, и они радуются таким маленьким деньгам. А 500 тысяч долларов – это что такое? - обратился президент к главе министерства транспорта.


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URL: https://www.vb.kg/375494
Теги:
коррупция, правительство, президент, взятка, Кыргызстан, совбез, следствие, Жамшитбек Калилов, Минтранском, Мухамметкалый Абулгазиев, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
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14.12.2018, 14:10

уволить на постоянку

замминистра ворует, а министр якобы не в курсе. что за сказки???!!!

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