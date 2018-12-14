Доступные переводы: "Золотая Корона" подружилась с "Элкарт"

В Кыргызстане стало проще получать переводы из России. Теперь для этого даже не придется идти в банк: на днях международный сервис "Золотая Корона - Денежные переводы" и национальная платежная система "Элкарт" презентовали уникальную услугу, разработанную специально для тех, кто часто совершает денежные перечисления из-за рубежа.

Одна из популярных в Кыргызстане систем денежных переводов "Золотая Корона" (Koronapay) и национальная платежная система "Элкарт" объединились и создали удобный финансовый сервис. Суть в том, что теперь можно выбрать для себя самый подходящий способ получить деньги: пойти за ними в банковскую кассу или зачислить средства на карту "Элкарт".

- У нас есть все основания думать, что наши клиенты в КР оценят новую услугу по достоинству. Запуск аналогичного проекта в России уже в первый год показал, что почти тридцать процентов клиентов предпочитают получать средства на банковскую карту, вместо того чтобы идти за деньгами в банк. Мы верим, что здесь у нас могут быть аналогичные результаты, а может, даже лучше, - заявил директор сервиса "Золотая Корона - Денежные переводы" Иван Ситнов на пресс–конференции, приуроченной к презентации.

По его мнению, дистанционные каналы отправки финансов из одной страны в другую становятся все более популярными среди пользователей платежных систем. Новые возможности привлекают клиентов прежде всего благодаря скорости - срок зачисления денег на карту составляет всего несколько минут. Причем доступными для использования поступившие средства становятся практически моментально.

- Запуск переводов в режиме онлайн - один из этапов формирования комфортной финансовой экосистемы в вашей стране, - объяснил Ситнов.

Кыргызстан - стратегически важный рынок для "Золотой Короны". В 2007 г. международное развитие этой платежной системы началось именно в нашей республике. Сейчас это одна из крупнейших платежных систем в мире с годовым оборотом финансовых средств в 13–15 миллиардов долларов.

Степень присутствия "Золотой Короны" в республике легко проиллюстрировать в цифрах. Через эту систему проходит около 74 процентов всех денежных переводов. Так что вполне понятно, почему сервис всеми силами старается сделать свои услуги максимально комфортными и доступными для кыргызстанцев.

Председатель межбанковского процессингового центра Улан Жамалидинов со своей стороны также заявил, что не сомневается в успехе новой услуги, которая будет очень востребована среди держателей "Элкарт". Он подчеркнул, что на сегодня в республике выпущено более миллиона карт национальной платежной системы.

По словам Жамалидинова, для нашей республики этот проект важен еще и потому, что его реализация будет способствовать увеличению доли безналичных платежей.

Сомневаться в безопасности нового способа перечисления денежных средств, уверяет Иван Ситнов, не приходится. Тестирование системы в других странах свидетельствует, что все проводимые через нее транзакции надежно защищены. Директор "Золотой Короны" убежден в неуязвимости системы настолько, что пообещал журналистам: если где–то вдруг все же произойдет сбой, то компания компенсирует клиентам все потери.

Кроме того, "Золотая Корона" собирается развивать проект. В ближайшие несколько месяцев, например, сервис планирует доработать приложение таким образом, что через него можно будет не только получать переводы, но и отправлять их.

Что нужно сделать, чтобы начать пользоваться новым сервисом? Всего два простых шага: скачать приложение "Денежные переводы от "Золотой Короны" в App Store или Google Play и авторизоваться в системе по номеру телефона.

Дальше получателю денег потребуется только выбрать в меню опцию "Получить перевод", затем - "Зачислить на карту", ввести личные данные, которые были указаны при отправке перевода, а также номер карты, на которую были перечислены деньги. Валюта зачисления - кыргызский сом.

Система сама будет оповещать о денежном переводе. После того как средства окажутся на банковской карте, их можно будет обналичить в ближайшем банкомате.

Можно также воспользоваться финансами для безналичных расчетов. На сегодня "Элкарт" в нашей стране можно оплачивать товары и услуги везде, где принимаются платежные карты к оплате. Причем использование для безналичных расчетов "Элкарт" выгодно еще и потому, что многие коммерческие банки предлагают дополнительные льготы и скидки по картам национальной платежной системы.

Василиса МИХАЙЛОВА.