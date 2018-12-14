Исламский Финансовый Центр: перевод денег, обмен валюты, открытие счетов

Исламский Финансовый центр ОАО "Бакай Банк" на сегодняшний день проводит различные операции по исламскому банкингу. В частности, это операции по финансированию и по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов.

Об этом рассказал директор Исламского Финансового Центра (ИФЦ) ОАО "Бакай Банк" Талант Керимбаев.

Он разъяснил, что у потенциальных клиентов из-за нехватки информации может сложиться мнение, что перевод денег, обмен валют, открытие счетов для физических и юридических лиц могут противоречить стандартам шариата, и они не проводятся в Исламском Финансовом центре "Бакай Банка". Но это ошибочное мнение, ИФЦ также, как и любой банк может проводить денежные операции.

"К примеру, это открытие расчетных счетов по исламским принципам финансирования по сделкам Мудараба и Кард-Хасан. Они являются аналогами срочного депозита и депозита до востребования. Также мы открываем расчетные счета для юридических и физических лиц. Данные операции осуществляются в рамках стандартов шариата", - отметил директор Исламского Финансового центра Талант Керимбаев.

По его словам, Исламский Финансовый Центр "Бакай Банка" оказывает услуги по интернет-банкингу, обменным операциям. Они также проводятся в рамках традиционного банкинга и не противоречат стандартам шариата.

"Любой клиент может приходить к нам и осуществлять обналичивание средств, проводить свои обменные операции, касающиеся переводов денег, получения денег из-за рубежа и внутри Кыргызстана по системам денежных переводов: Золотая Корона, Western Union, Contact, Unistream, Moneygram, Ria Money Transfer, Бакай Трансфер. Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию аналогичны тарифам "Бакай Банка", - добавил Т. Керимбаев.

Кроме того, для удобства всех клиентов в Исламском Финансовом Центре открыта молитвенная комната.

Справка: Исламский финансовый центр - первое исламское окно в Кыргызстане и СНГ, созданное при ОАО "Бакай Банк" и предоставляющее финансовые услуги по исламским принципам.

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