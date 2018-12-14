В новой школе, построенной более чем за 70 млн сомов, уже проваливается пол

В Сети появилось видео школьного кабинета, деревянные полы которого проваливаются прямо под ногами. Местные жители, снявшие ролик, сообщают, что это новая школа в селе Калинин сельской управы Жоош Кара-Суйского района Ошской области. И строилась она 6 лет.

В Министерстве образования и науки КР здание узнали, но отметили, что в нем дети не учатся.

- Акта приема-передачи на эту школу у нас нет. Все вопросы к Госстрою, - сказала VB.KG пресс-служба ведомства.

К сожалению, дозвониться до Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ на момент публикации не удалось.

- Комментарии только через пресс-службу, - заявили в приемной руководства. Сама же пресс-служба настойчиво не отвечает на телефонные звонки.

Однако удалось выяснить на сайте Госстроя, что строительство этой самой школы – им. Сматова на 320 ученических мест – завершилось в 2016 году по линии "Единый заказчик" Департаментом жилищно-гражданского строительства Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ при Правительстве КР.

Финансировалась она по статье "Капитальные вложения" из республиканского бюджета. Ориентировочная сметная стоимость ее составляла 72 млн 606 тыс 700 сомов.

Почему на протяжении двух лет образовательное учреждение так и не было сдано в эксплуатацию – большой вопрос. Неужели оно просто простаивает?

И это при том, что ранее сообщалось, что детям школьного возраста села Калинин учиться негде. В 2013 году старая школа пошла трещинами и была закрыта. Ребятня обучалась то на дому, то в здании детского сада, то вообще в палатках.