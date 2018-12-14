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Помогите опознать труп!

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- Оксана Гут
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В городе Токмак в колодце по улице Жантая найден труп мужчины азиатской национальности. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, тело было передано сотрудникам милиции.

На что пресс-служба ГУВД Чуйской области поясняет:

13 декабря примерно в 13.30 труп обнаружил местный житель 49-летний Т.Ж.

По приезду следственно-оперативной группы на место обнаружения визуально определить наличие телесных повреждений не представилось возможным. Тело мужчины по всей видимости долгое время пролежало в колодце и начало разлагаться.

Поэтому для установления личности и причины смерти оно было направлено в морг г.Токмак.

В настоящее время по данному факту назначены судебно-медицинская и судебно-дактилоскопическая экспертизы. Проводится доследственная проверка.

Также составлены и направлены ориентировки.

Приметы: Мужчина азиатской внешности, в возрасте примерно 45-50 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы черные с проседью, лицо круглое смуглое, имеет щетину с проседью.

Был одет: Сверху осенняя темно-серая куртка до пояса, спортивный костюм темно-синего цвета, свитер светлого цвета с черными полосками, футболка черного цвета, темно-коричневые джинсовые штаны под которым спортивные штаны темно-синего цвета, утепленные носки черного цвета.


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URL: https://www.vb.kg/375502
Теги:
ГУВД, розыск, Токмак, Чуйская область, экспертиза, труп, Кыргызстан, судмедэкспертиза
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