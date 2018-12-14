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После сдачи анализов Текебаева могут прооперировать

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- Бакыт Стамов
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Лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев, который недавно был госпитализирован в Национальный центр кардиологии, чувствует себя хорошо. Об этом редакции VB.KG сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, разрешение навестить осужденного политика получили его супруга и депутаты.

- Так как у Омурбека Чиркешовича проблемы с сердцем, то он находится под постоянным наблюдением врачей, – пояснила она.

Редакция напомнила адвокату про раковую опухоль щитовидной железы, от операции которой ранее отказался Омурбек Текебаев.

- По этому поводу я пока не разговаривала с Омурбеком Чиркешовичем. Сейчас он сдает все анализы, после сдачи которых мы все скажем, - добавила она.

Напомним, ранее Омурбек Текебаев был госпитализирован в Национальный центр кардиологии с диагнозом коронарная болезнь сердца, стенокардия напряжения, атеросклероз аорты, коронарных артерий. Избыточная масса тела. Узловой зоб и эутиреоз.


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URL: https://www.vb.kg/375503
Теги:
ГСИН, Омурбек Текебаев, онкология, Кыргызстан, кардиология
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