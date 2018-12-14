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Похищенный в Кара-Балте мужчина - бывший сотрудник НПЗ "Джунда"

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- Оксана Гут
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Искендер Мамыркулов не настаивает на том, что на него напали китайские рабочие с НПЗ "Джунда", сообщает аппарат Омбудсмена КР.

Выяснилось, что после публикации интернет-издания VB.KG "На китайском заводе кыргызстанцу нанесли ножевые ранения", в тот же день Уполномоченный представитель Акыйкатчы КР по Чуйской области Эльбира Тенизбаева позвонила Искендеру Мамыркулову, 1983 г.р., о котором шла речь в данном материале, и который в настоящее время проходит лечение в отделении травматологии Жайыльской районной территориальной больницы.

В ходе разговора Мамыркулов сообщил, что не настаивает на версии нападения на него именно китайскими работниками НПЗ "Джунда".

"Нападавшие были кыргызами", - заявил он представителю Омбудсмена КР.

Кроме того, Уполномоченный представитель Акыйкатчы связалась по телефону с прокуратурой Жайыльского района, где ей сообщили о том, что данный факт был зарегистрирован в ОВД и возбуждено уголовное дело по ст. 123 ("Похищение человека") УК КР.

В аппарате Омбудсмена КР отмечают, что ситуация на НПЗ "Джунда" находится на их контроле, и в прошлом месяце Эльбира Тенизбаева уже выезжала на это предприятие, где встречалась с заместителем генерального директора Русланом Тагаевым и юристом Саматом Токтоналиевым.

В данной встрече также принимали участие заместитель главы государственной администрации Жайыльского района Н. Алымбаев и представитель ОО "Сары Озон Чуй" И. Бейшембаев.

В ходе беседы представители НПЗ "Джунда" сообщили, что двое рабочих – Н. Сулайманов и И. Мамыркулов – были уволены с предприятия в сентябре и октябре текущего года за систематические нарушения трудовой дисциплины. Все нарушения были в установленном порядке зафиксированы, составлены акты, и нарушители ознакомлены с соответствующими приказами об увольнении.

Однако Н. Сулайманов и И. Мамыркулов, сочтя свое увольнение незаконным, подали иски в Жайыльский районный суд. Судебные процессы по их заявлениям назначены и юристы НПЗ "Джунда" участвуют в этих процессах. Уволенные Н. Сулайманов и И. Мамыркулов также подтвердили, что "по их заявлениям в настоящее время идут судебные процессы".

Сотрудники аппарата Акыйкатчы не имеют права вмешиваться в судебные разбирательства. Но в случае, если на имя Акыйкатчы (Омбудсмена) КР поступят соответствующие заявления от Н. Сулайманова и И. Мамыркулова, то представительство Акыйкатчы КР по Чуйской области будет осуществлять мониторинг этих судебных заседаний.


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URL: https://www.vb.kg/375505
Теги:
инвестиции, Кара-Балта, Китай, НПЗ, омбудсмен, поножовщина, похищение, увольнение, Чуйская область, Кыргызстан, НПЗ Джунда, следствие, Искендер Мамыркулов
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