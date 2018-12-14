Экотехинспекция Иссык-Кульской области замешана в незаконной рубке деревьев

В Кыргызстане незаконно вырубают деревья лесного хозяйства. Видео об этом прислал в редакцию VB.KG житель села Корумду Иссык-Кульской области.

В своем видеообращении житель села просит обратить внимание власть имущих на данный факт беззакония и демонстрирует место вырубки. Точнее то, что осталось от деревьев.

- Нам даже не разрешают ветки срубить, а тут целых 11 деревьев уничтожили, - возмущается он.

Вместе с этим он задает вопросы водителю грузовика, куда были загружены срубленные деревья.

- Кто вам разрешил срубить эти деревья? - спросил он его.

На что водитель ответил ему, что продал их ему бывший глава айыл окмоту Нурзат Дубаев.

- А эколог Максат Кыштобаев выписал разрешение на это, - добавил водитель.

Действительно ли происходит незаконная вырубка леса, редакция VB.KG не берется утверждать, но с 2016 года в Кыргызстане запрещена вырубка деревьев лесного хозяйства. Это сделано для сохранения лесного фонда. За срубленное дерево диаметром до 30 сантиметров полагается заплатить штраф в размере 1,2 тысячи сомов. Если диаметр превышает 30 сантиметров, то за каждый сантиметр - более 300 сомов.

Что же касается некоего эколога Максата Кыштобаева, имя которого называет водитель, то в Экотехинспекции по Иссык-Кульской области действительно числится эколог с таким именем и фамилией.