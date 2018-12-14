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Задержаны подозреваемые за кражи колес автомашин

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- ВБ
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Сотрудники милиции ОВД Аламединского района по горячим следам задержали двоих подозреваемых за кражи колес автомашин.

В ОВД Аламединского района с заявлением обратился 33-летний гр.Т.Ч. житель село Ленинское, который просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 10 на 11 декабря 2018 года тайно похитили 4-колеса от автомашины марки "Nissan Skyline", припаркованного во дворе дома и скрылись в неизвестном направлении, тем самым причинив материальный ущерб в значительном размере.

Также, в ОВД Аламединского района было зарегистрировано еще одно заявление гр. Б.С.который тоже является жителем села Аламединского района Чуйской области, он тоже просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 9 на 10 декабря 2018 года похитили 4-колеса от автомашины марки "Honda Accord", припаркованного во дворе дома и скрылись в неизвестном направлении, тем самым причинив материальный ущерб в значительном размере.

В ходе проведения тщательных оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками милиции ОВД Аламединского района по подозрению за совершения данного преступления задержаны двое, ими оказались 19-летний гр.К.А. и 21-летний гр.А.Б. оба жители в г.Бишкек.

Данные факты зарегистрированы ОВД Аамединским районом, возбуждены уголовные дела по ст. 164 (кража) УК Кыргызской Республики.

Задержанные в порядке ст.94 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС.В настоящее время сотрудниками милиции ОВД Аламединского района проверяется причастность вышеуказанных лиц на причастность и к другим аналогичным преступлениям

Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/375509
Теги:
кража, автомобили, задержание, уголовная ответственность, Уголовный кодекс
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