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Автобусы в Бишкек будет поставлять китайская компания

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- ВБ
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Определился победитель тендера на поставку в Бишкек автобусов

На объявленный ранее тендер по закупке автобусов конкурсные заявки на подали 8 компаний. По условиям тендера, общая стоимость машин не должна была превышать 382 миллионов сомов, а газовый двигатель автобусов - соответствовать экологической норме не ниже класса ЕВРО-5.

В составе тендерной комиссии было 9 человек, из них 5 специалистов автотранспортного предприятия, 3 специалиста мэрии и депутат Бишкекского городского кенеша. По результатам голосования: 5 голосов "за" и 4 "против" победителем признана крупная китайская корпорация по производству автобусов, ZHENGZHOU YUTONGBUS CO., LTD, предложившая сумму 301 миллион 273,7 тысяч сомов. Ее доля на мировом рынке составляет 15 %, в день с конвейеров сходит 730 единиц, за год 750 тысяч автобусов.

Автобусы Yutong ZK 6108 HGH работают на природном газе метане, цена газа 19,5 сома за кубометр, дизельное же топливо 46 с 50 т. Опыт показал, что использование метана дает серьезную экономию на более 50% и существенно сокращает выбросы выхлопных газов, что дает положительный эффект на экологию города Бишкек.

Еще одним важным преимуществом является то, что 90% оплаты за автобусы будет производиться после их поставки в Кыргызстан, сроки которой – 60-90 дней с момента подписания всех необходимых документов. Стоимость одного автобуса – 72 тысячи долларов. За счет сэкономленных средств по итогам тендера можно дополнительно приобрести 9 новых автобусов этой же модели, итого в городе будут ездить 69 новых автобусов.

В перспективе также рассматривается возможность перевода пассажирского автопарка столицы на электроавтобусы.


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URL: https://www.vb.kg/375510
Теги:
Китай, тендер, Бишкек, мэр, общественный транспорт, мэрия
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