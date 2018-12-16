Возбужденные при Атамбаеве политические дела нужно пересмотреть

- По словам Атамбаева или без его слов, но дело Бабанова, Текебаева и многие другие политически мотивированные дела должны в какой-то момент быть переоценены, - прокомментировал VB.KG политолог Эмиль Жураев последнее выступление экс-президента Алмазбека Атамбаева.

По словам эксперта, во всех либо "разоблачениях" или душевных излияниях Атамбаев больше старается объясниться самому перед народом, улучшить свои позиции в данной ситуации. Но с другой стороны, как экс-президент и как на данный момент активно не участвующий в политическом процессе человек, он не может сильно повлиять на ход событий в стране. Другое дело, что возбужденные при Атамбаева по политическим мотивам дела необходимо пересмотреть.

- Сейчас, забегая вперед, трудно сказать, насколько повлияют слова Атамбаева на ход событий, особенно на ход судебных дел. В частности, в отношении Бабанова было возбуждено уголовное дело, но дальше, насколько общественности известно, дело не продвигалось - оно находится на стадии расследования. И другое - дело Текебаева, которое уже полностью завершено, и он находится в заключении, - напоминает политолог.

Эмиль Жураев отметил, что слова экс-президента об Омурбеке Бабанове продиктованы сложившейся политической ситуацией. Напомним, Алмазбек Атамбаев в своем недавнем интервью заявил, что дела Бабанова должны быть закрыты

- Когда Атамбаев понял, что Жээнбеков не будет играть под его дудку и Алмазбек Шаршенович остался не у дел, он решил, видимо, реабилитироваться перед вчерашними своими противниками. Хотя совершенно очевидно, что дело против Бабанова и Текебаева было спущено по указке атамбаевского Белого дома, - сказал Жураев.

Что касается дела Омурбека Текебаева, эксперт также сказал, что это очевидно плохо скованное дело.

- В предыдущем своем интервью Атамбаев тоже сказал, что сожалеет, что дал его осудить, во втором интервью он, на его взгляд, попытался объяснить, что имел в виду. В частности, что он считает дело совершенно законным и что если бы было его желание, он мог пойти против закона и оставить Текебаева на свободе. Это, конечно, в стиле Атамбаева, он всегда апеллировал на свою возможность либо идти по закону, либо пренебрегать законом, - отметил политолог.

На взгляд Жураева очевидно, что Атамбаев заинтересован, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше людей, и без разницы кто именно - и среди общественности он хотел бы заполучить более активную и массовую поддержку, и среди политиков возможных себе соратников.

- Очень далек я от мысли, что Бабанов может быть сейчас каким-то соратником Атамабева.

Я думаю, Бабанов вернется, как только у него появится уверенность, что его не арестуют. А это может случиться, как только либо закроют, либо каким-то образом прекратят дело против него. Одно дело уже прекращено касательно заговора. Другое дело по его речи в Он-Адыре сейчас остается активным. Если серьезно подходить к этому делу и по чести, то там нет состава уголовного деяния. Совершенно надуманное дело, перевернуты слова. И говорю я это не как соратник Бабанова. Это просто непредвзятый взгляд со стороны, - заключил Эмиль Жураев.