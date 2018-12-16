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Как русская служба BBC ищет "российский след" в протестах во Франции

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- Елена Цой
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РИА Новости опубликовало переписку репортёра Русской службы BBC Ольги Ившиной. Она просит помочь найти "русский след" в протестах "жёлтых жилетов" во Франции, сообщает RT.

В переписке (полная версия есть в распоряжении редакции) она интересуется, нельзя ли по происходящему во Франции сделать вывод о том, что за протестами стоит Россия.

В частности, Ившина спросила, есть ли на улицах Парижа представители ультраправых сил, которые могли бы рассказать о своих связях с Москвой. Также она уточнила, ходят ли русские на протесты.

"А может, какой-нибудь русский бизнес сейчас наваривается на этом хорошо? Может, они там котлеты массово едят, например?" - спросила Ившина.

По её словам, "редакция требует крови".

"Да, я ищу углы", - отметила корреспондент BBC.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала на своей странице в Facebook, что российские власти могут быть причастны к организации протестов во Франции.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что Генеральный секретариат национальной обороны Франции (SGDSN) проводит расследование предполагаемой причастности Москвы к организации массовых протестов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не вмешивается во внутренние дела Франции.

"Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции, развитию отношений с которой мы придаём очень большое значение... Поэтому мы с уважением относимся к суверенитету Франции, мы признательны, когда французская сторона отвечает нам взаимностью в этом плане", - отметил Песков.


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URL: https://www.vb.kg/375522
Теги:
Великобритания, митинг, Россия, США, Франция
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Комментарии
антипаранойя
16.12.2018, 20:05

Стало страшно жить до жути, он повсюду, этот Путин.

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