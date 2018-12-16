В пожаре в "Бишкекзеленхозе" подозревают бывших сотрудников

В ночь на 16 декабря на территории второй оранжереи МП "Бишкекзеленхоз", расположенной по адресу: ул. Щербакова, 38 вспыхнул пожар.

По словам сторожа оранжереи возгорание началось ориентировочно в 01:00 ночи.

На месте инцидента работали 3 пожарных расчета. Также была задействована спецтехника предприятия "Бишкекзеленхоз".

Пожар был локализован к утру. Площадь возгорания составила порядка 1000м³, а подготовленного для гумуса материала на общей площади 600 м². Никто не пострадал.

Свидетели пожара предполагают, что это был поджёг, так как возгорание началось одновременно на трёх участках оранжереи.

Сгорели листья, сучья и ветви, подготовленные для производства гумуса. Вариант самовозгорания исключается, потому как, ветки готовятся для перегноя и должны настаиваться более 3 лет в сыром состоянии.

На месте работают эксперты МЧС КР. Причины возгорания выясняются, сообщает пресс-служба мэрии.

Между тем после появления новостей о пожаре в СМИ и соцсетях пользователи высказали предположение, что это дело рук бывших сотрудников. Некоторые из них недавно были уволены в связи с незаконной вырубкой деревьев в столице.