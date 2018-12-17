Убийство прокурора Баткенской области: милиция пытает свидетелей?

Сестра обвиняемого в убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова Мелиса Калыкова обратилась с открытым обращением к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову. Письмо публикуется без правки и сокращений:

Обращение к Президенту Кыргызской Республики, к депутатам Жогорку Кенеша, к генеральному прокурору, к губернатору Баткенской области, к правозащитникам и общественности.

Я, Калыкова Дамира, сестра оболганного Калыкова Мелиса в деле убийства прокурора Баткенской области, хочу донести до Вашего сведения обстоятельства избиения и пыток гражданина Дехканова Наима. Он является жителем г. Баткена. Женат. Имеет трёх детей. 18-го ноября 2018 года был жестоко избит и подвергнут пыткам баткенской милицией и сотрудниками органов прокуратуры. В результате нечеловеческого обращения ему срочно требуется операция на коленях из-за порванных вен и повреждённых тканей! Он также получил тяжёлые травмы головы и всего тела!

От него требовали выступить против моего брата. Он отказался и поплатился за это! Есть реальная угроза и его жизни как и жизни моего брата, так как они являются СВИДЕТЕЛЯМИ убийства прокурора!!!

В данное время он находится в баткенской больнице. Баткенские врачи очень запуганы баткенской милицией! Идёт преследование тех, кто исполняет свой профессиональный долг согласно клятве, данной Гиппократу! Их, как говорится в простонародье, "таскают" в милицию, запугивают, обещают проблемы... Существует видеозапись врача, утверждающего, что его таскали в милицию 10 раз из-за Мелиса, и что если он будет лечить Наима, у него будут неприятности...

В дом наших родителей постоянно приходят представители баткенских властей и терроризируют пожилых людей... Моей маме 64 года, а папе - 70 лет! Папа слеп на один глаз. У него также проблемы со слухом. У мамы больное сердце.

В дом нашего дяди в Баткене, Калыкова Эркина, ворвались сотрудники прокуратуры и милиции Баткенской области. Они незаконно произвели обыск его жилья, разбили всё и переворошили весь дом! Всё происходило в присутствии детей...

Мои родственники в Баткене также работают в госорганах. На них тоже оказывается давление! У наших родственников дети. Их надо кормить. Они вынуждены следовать приказам свыше!

Господин Президент, как гарант Конституции и правопорядка, пожалуйста, защитите моего брата, семью и родственников, Наима Дехканова и его семью!!!

Дамира Калыкова.