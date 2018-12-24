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Ужасно милое видео со звездой "Игры престолов" завоевывает соцсети

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- ВБ
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Студия DreamWorks выпустила "потерянный" ролик с записью кастинга Кита Харингтона на роль в некоем фэнтезийном сериале. Всё было хорошо, пока на съёмочной площадке не появился дракон Беззубик.

Это, конечно, шуточная постановка. Но, тем не менее, Харингтон и Беззубик "встретятся" на съемочной площадке. Звезда "Игры престолов" озвучивает злобного охотника в третьем фильме "Как приручить дракона". Он станет завершением трилогии.

"Как приручить дракона 3: Скрытый мир" - полнометражный анимационный фильм производства студии "DreamWorks Animation". Премьера в России намечена на 21 февраля 2019 года. Мультфильм режиссёра Дина Деблуа по мотивам одноимённой серии книг британской детской писательницы Крессиды Коуэлл.


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URL: https://www.vb.kg/375527
Теги:
кино, мультфильм, Игра престолов, Кит Харингтон, Крессида Коуэлл
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