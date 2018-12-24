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Почему в Кыргызстане ненавидят уличных животных?

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- ВБ
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Почему у нас не так как у них?!

Отношение к бездомным животным в Кыргызстане:

Их можно пинать, в них можно кидать камнями, питардами и т.д... и если после этого собака проявит агрессию, то можно вызвать отморозков из МП Тазалык, которые с большим удовольствием приедут в них пострелять. Также в комментариях некоторые пишут - а вдруг на ребенка нападет. Скажу честно, противно это уже читать! И, думаю, со мной многие согласятся. А вдруг вашего ребенка завтра сверстники изобьют до смерти, вы и на них вызовите отстрел?

За последние десятилетия не было ни одного случая в Кыргызстане, чтобы дворняга кого-нибудь загрызла насмерть. А вот сколько за этот период погибло от рук людей, то эту статью можно будет растянуть на целый том, и никого не расстреляли. Так откуда эта фобия и ненависть к животным?! Одним словом Мыркотство. Статья 264 УК КР о жестоком обращении с животными: Полгода условно или копеечный штраф, и то она не работает!

Отношение к бездомным животным в Турции и других цивилизованных странах.

По городам спокойно передвигаются стаи бездомных собак и кошек. Для них установлены кормушки, в которые большинство населения приносит еду, собаки никого не трогают и прекрасно ладят со взрослыми и детьми, потому что в них никто не кидает камни. Там даже в страшном сне людям не может присниться, что по городу ходят самоуверенные отморозки с ружьями и от имени государства вершат судьбу этих беззащитных животных. В этих городах даже есть скорая ветеринарная помощь, которая выезжает к заболевшим животным.

По УК этих стран наказание за причинение вреда животному предусмотрено до 5 лет лишения свободы, или миллионные штрафы.

Так вот задайтесь вопросом, почему у нас не так как у них? Может проблема не в собаках а в нас в людях, в менталитете?

PS. Я не журналист, написал эту статью своими словами и исходя из личного опыта и наблюдений, так как часто бываю в разных странах и есть с чем сравнить.

Народную новость прислал Читатель


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URL: https://www.vb.kg/375529
Теги:
Тазалык, Турция, Бишкек, Кыргызстан, животные, живодеры
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Комментарии
Горожанин
24.12.2018, 21:35

Я 30 лет держал собак и исходя из своего опыта могу подтвердить выше сказанное,что собака сама никогда не кинется на человека если её на это не спровоцировать и то она сначала предупредит прежде чем напасть.Я много раз был свидетелем того как в животных просто так кидали камни и палки,а любое животное если в него что то кинуть вынуждено будет защищаться так же как и человек.Человек возомнил сам что он самое величественное существо на земле,а на самом деле он самое несчастное существо и самое жестокое из всего животного мира.Любите животных и они ответят вашей любви с тройной отдачей!!!

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