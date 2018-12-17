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Пять человек погибло. Результат страшной аварии под Токмаком

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- Екатерина Улитина
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В ДТП рядом с Токмаком погибли пять человек, сообщили VB.KG в пресс-службе УОБДД по Чуйской области.

По уточненным спискам, в автомобиле Тoyota Ipsum находились семь человек, четверо погибли. Еще три пассажира пострадали. Во второй машине марки Volkswagen Passat ехал один водитель. На месте аварии найдено его обгоревшее тело. Он не смог выбраться из автомобиля.

Личности погибших и пострадавших установлены.

Напомним, 16 декабря примерно в 16.00 на трассе Бишкек-Нарын-Торугарт, близ города Токмак в Чуйской области столкнулись два автомобиля Тoyota Ipsum и Volkswagen Passat. О причинах ДТП правоохранительные органы обещали сообщить позже.


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URL: https://www.vb.kg/375532
Теги:
ДТП, погибшие, Токмак, Чуйская область, автомобили, пострадавшие
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Комментарии
Водитель
17.12.2018, 11:00

Не превышайте скорость и не выезжайте на встречку, и не будет таких аварий.

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