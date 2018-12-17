После ремонта дороги водители перестали соблюдать ПДД

Здравствуй, Вечерка!

После реконструкции и расширения улиц Жумабека и Тыныстанова резко увеличилась проезжаемость автомашин через перекресток этих улиц. Участились автомобильные пробки, особенно на участке улицы Жумабек от ул. Тыныстанова до ул. Советской.

Многие водители, несмотря на установленные знаки пешеходного перехода, не пропускают пешеходов на оживленном перекрестке. А рядом находятся 6 многоэтажных жилых домов.

В ночное время нередко стоит шум автодрифта: громкий рокот моторов и пронзительные визги шин автомашин лихачей.

Поэтому обращаюсь в Мэрию города Бишкек и органы ГАИ с просьбой установить светофор на перекрестке улиц Жумабека и Тыныстанова, наличие которого сняло бы вышеуказанные проблемы, снизило риски дорожно-транспортных происшествий и повысило безопасность жителей и горожан в целом.

Народную новость прислал Кубан