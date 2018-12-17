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После ремонта дороги водители перестали соблюдать ПДД

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- ВБ
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Здравствуй, Вечерка!

После реконструкции и расширения улиц Жумабека и Тыныстанова резко увеличилась проезжаемость автомашин через перекресток этих улиц. Участились автомобильные пробки, особенно на участке улицы Жумабек от ул. Тыныстанова до ул. Советской.

Многие водители, несмотря на установленные знаки пешеходного перехода, не пропускают пешеходов на оживленном перекрестке. А рядом находятся 6 многоэтажных жилых домов.

В ночное время нередко стоит шум автодрифта: громкий рокот моторов и пронзительные визги шин автомашин лихачей.

Поэтому обращаюсь в Мэрию города Бишкек и органы ГАИ с просьбой установить светофор на перекрестке улиц Жумабека и Тыныстанова, наличие которого сняло бы вышеуказанные проблемы, снизило риски дорожно-транспортных происшествий и повысило безопасность жителей и горожан в целом.

Народную новость прислал Кубан


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URL: https://www.vb.kg/375536
Теги:
Азиз Суракматов, ДТП, ПДД, ремонт, Бишкек, мэр, ГУОБДД, ремонт дорог, мэрия
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Комментарии
Водитель
17.12.2018, 14:47

Вот же бред! Ни разу не видел там пробок, максимум стоит 3 машины на светофоре на перекрестке Советская Иваницына (Жумабека). А перекресток Жумабека Тыныстанова вообще всегда пустой. Не нужен там светофор. Там больше проблем из-за таксистов и других водителей которые паркуют свои машины на Жумабека от Тыныстанова до Советской и из-за них даже 2 машины с трудом разъезжаются. 

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Али
17.12.2018, 15:49

Водитель

Вот же бред! Ни разу не видел там пробок, максимум стоит 3 машины на светофоре на перекрестке Советская Иваницына (Жумабека). А перекресток Жумабека Тыныстанова вообще всегда пустой. Не нужен там светофор. Там больше проблем из-за таксистов и других водителей которые паркуют свои машины на Жумабека от Тыныстанова до Советской и из-за них даже 2 машины с трудом разъезжаются. 

Все верно.. не стоит ставить светофор. У нас и так через каждые 50 метров светофоры. Туда лучше поставить надо знаки главной и второстепенной дороги, а то многие "бараны", которые купили права, не знают правила дорожного движения, и создают риск аварийной ситуации.  

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