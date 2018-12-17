Родственник криминального авторитета "отжал" у бизнес-партнера пансионат

Оперативниками УБОП СКМ МВД Кыргызской Республики проведено задержание лица, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

По материалам, переданным ГКНБ КР, Следственной службой МВД Кыргызской Республики было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.166 ч.4 (Мошенничество) УК КР в отношении гражданина С.М. 1973 года рождения, проживающего в г.Бишкек. Указанный гражданин состоит на оперативном учете МВД как активный член одной из организованных преступных группировок.

По данным УБОП СКМ МВД, осенью 2018 года в правоохранительные органы поступило заявление жителя г.Бишкек о принятии мер в отношении вышеуказанного гражданина С.М., который, злоупотребляя доверием, путем обмана, обещаний и угроз завладел его недвижимым имуществом (пансионатом) общей площадью 6280,0 кв.м., расположенным на территории Иссык-Кульской области, стоимостью примерно 350 000 долларов США.

Проверкой установлено, что ранее между потерпевшим и гражданином С.М. были совершены обоюдные сделки, направленные на ведение бизнеса. Весной 2010 года заявителем было получено от гражданина С.М для оборота бизнеса несколько автомашин и денежные средства общей суммой более 60 000 долларов США.

Через два года С.М начинает требовать денежные средства назад, в связи с чем предприниматель в качестве залогового имущества отдает ему генеральную доверенность на пансионат, расположенный на территории Иссык-Кульской области. Как выяснилось, гр. С.М. в последующем, преследуя цель извлечения выгоды для себя, из корыстных побуждений, переоформил вышеуказанное недвижимое имущество на близкого родственника.

В 2016 году предприниматель в целях погашения долга предоставляет ему квартиру общей площадью 168,0 кв.м. и стоимостью 125 000 долларов США. Однако злоумышленник вводит бизнесмена в заблуждение и совершает мошеннические действия в крупном размере. Получив возвращенный долг - квартиру, продает другим лицам, а в 2018 году, вопреки договоренностям, без разрешения реализовал недвижимое имущество (пансионат на территории Иссык-Кульской области) третьим лицам.

Своими действиями он причинил предпринимателю особо крупный ущерб в размере 350.000 долларов США.

Принятыми мерами сотрудниками 3-управления (УБОП) СКМ МВД подозреваемый в мошенничестве задержан. В момент задержания он передвигался на автомашине Лексус LX 570 2018 года выпуска, стоимостью почти 100.000 долларов США.

По данным УБОП СКМ задержанный гражданин С.М. 1973 года рождения, ранее был судим по ст.170 УК КР, в криминальной среде имеет статус "положенца", является близким родственником криминального авторитета, осужденного на 30 лет лишения свободы за особо тяжкое преступление.

В настоящее время УБОП СКМ МВД совместно с ГКНБ КР проводит следственно-оперативные мероприятия, проверяется причастность задержанного лица к другим преступлениям, сообщает пресс-служба МВД КР.