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На авиабазе "Кант" найден мертвым 40-летний военнослужащий

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- Виктория Григоренко
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В Кыргызстане на российской авиабазе "Кант" найден мертвым военнослужащий-контрактник из Энгельса. Об этом сообщает сайт Saratovnews со ссылкой на близких военнослужащего.

Как отмечается, Владимира Щебланова начали разыскивать после того, как утром 15 декабря он не вышел на службу.

- Причину смерти Щебланова назовут в понедельник после вскрытия. Затем его тело военным бортом должны доставить в Энгельс. Он был участником боевых действий, работал в энгельском управлении МВД. Имеет награды. Последние несколько лет служил на российской авиабазе Кант в Киргизии, но отпуска проводил в Энгельсе. В сентябре следующего года он планировал выйти на пенсию. У Владимира остались жена и шестилетний сын. В январе Владимиру исполнилось бы 40 лет, - поясняет издание.

На авиабазе "Кант" информацию касательно их военнослужащего пока никак не комментируют, но и не опровергают.


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URL: https://www.vb.kg/375538
Теги:
военная служба, Кант, авиабаза, Россия, труп, Кыргызстан
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