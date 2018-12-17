Смерть военного авиабазы "Кант". Подозревают отравление этиловым спиртом

Сообщение об обнаружении трупа в одном из домов в городе Кант поступило в дежурную часть ОВД Иссык-Атинского района 15 декабря примерно в 17:38. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

- На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила личность умершего. Им оказался 39-летний гражданин России Ш.В. (Владимир Щебланов), служивший на авиабазе "Кант". В настоящий момент проводятся все необходимые экспертизы. Предварительная версия смерти - отравление этиловым спиртом, - пояснили в ГУВД.