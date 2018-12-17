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Смерть военного авиабазы "Кант". Подозревают отравление этиловым спиртом

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- Виктория Григоренко
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Сообщение об обнаружении трупа в одном из домов в городе Кант поступило в дежурную часть ОВД Иссык-Атинского района 15 декабря примерно в 17:38. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

- На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила личность умершего. Им оказался 39-летний гражданин России Ш.В. (Владимир Щебланов), служивший на авиабазе "Кант". В настоящий момент проводятся все необходимые экспертизы. Предварительная версия смерти - отравление этиловым спиртом, - пояснили в ГУВД.


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URL: https://www.vb.kg/375539
Теги:
военная служба, Кант, авиабаза, погибшие, Россия, Чуйская область, труп, Владимир Щебланов, ГУВД
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