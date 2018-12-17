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Женщина случайно отправила своего кота посылкой по почте

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- ВБ
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Жительница Канады Джекки Лэйк случайно отправила своего кота Балу посылкой по почте, накануне сообщил телеканал CTV.

Женщина отправляла посылку из Новой Шотландии в Монреаль. Упаковывая посылку Джекки не заметила, как ее домашний любимец Балу залез в коробку. Отправив посылку женщина поняла, что ее кот пропал. Начались поиски, которые ни к чему не привели.

Пока через несколько дней ей не позвонили из курьерской службы. Сотрудники поинтересовались, не отправляла ли она кота по почте. Оказалось, что водитель грузовика, который занимался доставкой отправлений, в своем фургоне обнаружил выбравшегося из коробки кота.

Любопытный кот с "медвежьим" именем жив, здоров и уже вернулся к своей хозяйке.


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URL: https://www.vb.kg/375540
Теги:
Канада, кошки
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