Погода
$ 69.76 - 69.89
€ 78.70 - 79.42

C 1943 года в Кыргызстане выпускается коньяк? Серьезно?!?

359  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Здравствуйте, уважаемая редакция "Вечерки".

К вам обращаются родители-активисты, обеспокоенные неприкрытой навязчивой пропагандой алкогольной продукции в сети Интернет.

Нужно ли объяснять, что сегодняшняя молодежь – самые активные пользователи социальных сетей. И очень важно, какую информацию наши дети там получают. И для нас, родителей, просто возмутительно, что подросткам буквально навязывают алкогольную продукцию.

Так, ВКЗ "Ала-Тоо Коньягы" опубликовал в Facebook рекламный пост о запуске новой линейке коньяков.

Не будем повторять весь текст, но суть его в том, что, видимо, этот спиртной напиток как раз то, чего так не хватало кыргызстанцам, чтобы почувствовать себя счастливыми. Эпитеты, естественно, красочные и очень "вкусные". И, что самое интересное, это единственная компания, которая рекламирует свою продукцию.

Чтобы выяснить, насколько это вообще законно, мы обратились в Антимонопольный комитет, где нам пояснили, что еще в марте президентом Кыргызской Республики был подписан закон о внесении изменений в Закон КР "О рекламе". С того момента был наложен запрет на рекламу алкогольной продукции на сайтах, зарегистрированных не только в доменной зоне "KG", но и на сайтах в иных доменных зонах, где рекламная информация будет предназначена для потребителей в КР.

Но, судя по всему, ВКЗ "Ала-Тоо Коньягы" этот закон не писан. Ну, или не читан. А даже если и читан, то сознательно игнорируется.

И ладно бы завод просто нарушал закон о рекламе. Он еще и откровенно лжет.

Под объявлением про новые коньяки ВКЗ заявляет, что выпускает свою продукцию с 1943 года. Серьезно?!? Дорогие производители этих коньяков. Может быть наши дети и не помнят, что и как было в Советской Киргизии, но у нас еще мозги на месте.

Следуя этой логике можно предположить, что в разгар Великой Отечественной Войны в Бишкеке (тогда во Фрунзе) действовал ВКЗ "Ала-Тоо Коньягы". Но, конечно же, ничего такого в истории Фрунзе и этого завода нет. И, наверное, даже выпускал вот такой вот "квадратный" коньяк.

А помимо того, что мы помним историю нашего города, мы еще, да-да, представьте себе, тоже, как и наши дети, умеем пользоваться интернетом.

Выяснилось несколько интересных моментов про эту самую компанию ВКЗ "Ала-Тоо Коньягы".

Заходим на адрес, указанный на официальном профиле компании в Facebook, и оказываемся на сайте компании ОсОО "Кыргыз Алко Трейд". Идем дальше. База минюста – единственным учредителем указана некая Абдыкеримова Ырысбубу. Примечательно, что г-жа является родственницей президента Национального олимпийского комитета КР, основателя многопрофильной компании "Аю Холдинг" Шаршенбека Абдыкеримова. Так что заявление о том, что ВКЗ "Ала-Тоо Коньягы" - ОсОО "Кыргыз Алко Трейд" является самой что ни на есть аффиллированной с Абдыкеримовым и "Аю Холдингом" компанией, более чем оправдано.

Кстати, смешной момент. Только эти две компании - ОсОО "Аю" и ОсОО "Кыргыз Алко Трейд", имеющие лицензии на производство водки, подали в суд на решение ГНС об установке видеонаблюдения и расходомеров. Произошло это еще в 2015 году, когда правительство постановлением от 27 мая 2015 года утвердило Временное положение о лицензировании производства и оборота этилового спирта, производства и оборота алкогольной продукции, где одним их основных требований для производителей алкогольной продукции стала установка расходомеров и видеонаблюдения. Что уж так боялись показать "аюшники" и "алкотрейдеры", узнать было бы очень любопытно.

Опять же любопытно, что никто кроме вот этой аффилированной с "Аю" компанией, "работающей со времен Великой Отечественной Войны", свою продукцию в соцсетях не рекламирует.

Еще один забавный момент, который нам удалось выяснить, разбираясь в хитросплетениях исторических и кадровых.

Исполнительный директор "АЮ Холдинг" и по совместительству президент ОЮЛ Ассоциации производителей, экспортеров и импортеров алкогольной продукции Акылбек Кунакунов в один из эпизодов своей трудовой карьеры занимал должность главного инспектора инспекторского отдела Управления авторского права и смежных прав Государственного агентства по интеллектуальной собственности при Правительстве КР. Все это любой пользователь Интернета может посмотреть в открытых источниках.

Вот бы сейчас Акылбеку Марисовичу вспомнить про эти самые права, интеллектуальную собственность и вообще закон и напомнить своему руководству, что рано или поздно за такой откровенно хамское отношение к закону придется, возможно, ответить. Как минимум – перед лицом нас, общественности.

А мы совершенно не хотим, чтобы изо всех информационных дыр на них лилась информация об их алкогольной продукции. И чтобы эту самую общественность не держали за идиотов, переписывая историю по своему усмотрению.

И еще один момент, который нам также подсказали в Антимонопольном комитете. В соответствии с "рекламным" законом Кыргызской Республики, реклама алкогольной продукции не должна использовать людей, животных, их любые образы, в том числе кукольные, мультипликационные, компьютерные. Как минимум всю новую линейку ВКЗ можно снимать с производства хотя бы по факту нарушения этого закона – на этикетках там – стилизованное изображение людей в национальных одеждах.

Вот вам и "Новый коньяк, старые традиции!". Вот вам и "мы с вами с 1943 года!".

Еще хотим также обратиться к Шаршенбеку Абдыкеримову. Вы, как президент Национального олимпийского комитета КР, должны подавать хороший пример нашим детям, детям Кыргызстана, продвигать идею здорового образа жизни, прививать любовь к спорту. А то, что делаете вы и ваши компании, не просто незаконно, но и безнравственно.

Как добропорядочные граждане, родители, представители общественности просим соответствующие органы разобраться в этом вопросе и принять все необходимые и положенные по закону меры.

Защитим наших детей от навязчивой пропаганды алкоголя!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375542
Теги:
Facebook, Госантимонополия, алкоголь, закон, реклама, социальные сети, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Гаухар
17.12.2018, 15:40

Ой ну наконец-то ктото высказался. Молодцы родители, кем бы вы ни были! Риально достало уже это. ну приняли ж закон ну все, успокойтесь. хватит. кому надо и так купят. нет лезут и лезут. уже скоро в рот заливать начнут 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  