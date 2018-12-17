C 1943 года в Кыргызстане выпускается коньяк? Серьезно?!?

Здравствуйте, уважаемая редакция "Вечерки".

К вам обращаются родители-активисты, обеспокоенные неприкрытой навязчивой пропагандой алкогольной продукции в сети Интернет.

Нужно ли объяснять, что сегодняшняя молодежь – самые активные пользователи социальных сетей. И очень важно, какую информацию наши дети там получают. И для нас, родителей, просто возмутительно, что подросткам буквально навязывают алкогольную продукцию.

Так, ВКЗ "Ала-Тоо Коньягы" опубликовал в Facebook рекламный пост о запуске новой линейке коньяков.

Не будем повторять весь текст, но суть его в том, что, видимо, этот спиртной напиток как раз то, чего так не хватало кыргызстанцам, чтобы почувствовать себя счастливыми. Эпитеты, естественно, красочные и очень "вкусные". И, что самое интересное, это единственная компания, которая рекламирует свою продукцию.

Чтобы выяснить, насколько это вообще законно, мы обратились в Антимонопольный комитет, где нам пояснили, что еще в марте президентом Кыргызской Республики был подписан закон о внесении изменений в Закон КР "О рекламе". С того момента был наложен запрет на рекламу алкогольной продукции на сайтах, зарегистрированных не только в доменной зоне "KG", но и на сайтах в иных доменных зонах, где рекламная информация будет предназначена для потребителей в КР.

Но, судя по всему, ВКЗ "Ала-Тоо Коньягы" этот закон не писан. Ну, или не читан. А даже если и читан, то сознательно игнорируется.

И ладно бы завод просто нарушал закон о рекламе. Он еще и откровенно лжет.

Под объявлением про новые коньяки ВКЗ заявляет, что выпускает свою продукцию с 1943 года. Серьезно?!? Дорогие производители этих коньяков. Может быть наши дети и не помнят, что и как было в Советской Киргизии, но у нас еще мозги на месте.

Следуя этой логике можно предположить, что в разгар Великой Отечественной Войны в Бишкеке (тогда во Фрунзе) действовал ВКЗ "Ала-Тоо Коньягы". Но, конечно же, ничего такого в истории Фрунзе и этого завода нет. И, наверное, даже выпускал вот такой вот "квадратный" коньяк.

А помимо того, что мы помним историю нашего города, мы еще, да-да, представьте себе, тоже, как и наши дети, умеем пользоваться интернетом.

Выяснилось несколько интересных моментов про эту самую компанию ВКЗ "Ала-Тоо Коньягы".

Заходим на адрес, указанный на официальном профиле компании в Facebook, и оказываемся на сайте компании ОсОО "Кыргыз Алко Трейд". Идем дальше. База минюста – единственным учредителем указана некая Абдыкеримова Ырысбубу. Примечательно, что г-жа является родственницей президента Национального олимпийского комитета КР, основателя многопрофильной компании "Аю Холдинг" Шаршенбека Абдыкеримова. Так что заявление о том, что ВКЗ "Ала-Тоо Коньягы" - ОсОО "Кыргыз Алко Трейд" является самой что ни на есть аффиллированной с Абдыкеримовым и "Аю Холдингом" компанией, более чем оправдано.

Кстати, смешной момент. Только эти две компании - ОсОО "Аю" и ОсОО "Кыргыз Алко Трейд", имеющие лицензии на производство водки, подали в суд на решение ГНС об установке видеонаблюдения и расходомеров. Произошло это еще в 2015 году, когда правительство постановлением от 27 мая 2015 года утвердило Временное положение о лицензировании производства и оборота этилового спирта, производства и оборота алкогольной продукции, где одним их основных требований для производителей алкогольной продукции стала установка расходомеров и видеонаблюдения. Что уж так боялись показать "аюшники" и "алкотрейдеры", узнать было бы очень любопытно.

Опять же любопытно, что никто кроме вот этой аффилированной с "Аю" компанией, "работающей со времен Великой Отечественной Войны", свою продукцию в соцсетях не рекламирует.

Еще один забавный момент, который нам удалось выяснить, разбираясь в хитросплетениях исторических и кадровых.

Исполнительный директор "АЮ Холдинг" и по совместительству президент ОЮЛ Ассоциации производителей, экспортеров и импортеров алкогольной продукции Акылбек Кунакунов в один из эпизодов своей трудовой карьеры занимал должность главного инспектора инспекторского отдела Управления авторского права и смежных прав Государственного агентства по интеллектуальной собственности при Правительстве КР. Все это любой пользователь Интернета может посмотреть в открытых источниках.

Вот бы сейчас Акылбеку Марисовичу вспомнить про эти самые права, интеллектуальную собственность и вообще закон и напомнить своему руководству, что рано или поздно за такой откровенно хамское отношение к закону придется, возможно, ответить. Как минимум – перед лицом нас, общественности.

А мы совершенно не хотим, чтобы изо всех информационных дыр на них лилась информация об их алкогольной продукции. И чтобы эту самую общественность не держали за идиотов, переписывая историю по своему усмотрению.

И еще один момент, который нам также подсказали в Антимонопольном комитете. В соответствии с "рекламным" законом Кыргызской Республики, реклама алкогольной продукции не должна использовать людей, животных, их любые образы, в том числе кукольные, мультипликационные, компьютерные. Как минимум всю новую линейку ВКЗ можно снимать с производства хотя бы по факту нарушения этого закона – на этикетках там – стилизованное изображение людей в национальных одеждах.

Вот вам и "Новый коньяк, старые традиции!". Вот вам и "мы с вами с 1943 года!".

Еще хотим также обратиться к Шаршенбеку Абдыкеримову. Вы, как президент Национального олимпийского комитета КР, должны подавать хороший пример нашим детям, детям Кыргызстана, продвигать идею здорового образа жизни, прививать любовь к спорту. А то, что делаете вы и ваши компании, не просто незаконно, но и безнравственно.

Как добропорядочные граждане, родители, представители общественности просим соответствующие органы разобраться в этом вопросе и принять все необходимые и положенные по закону меры.

Защитим наших детей от навязчивой пропаганды алкоголя!