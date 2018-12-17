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Зачем граждане Вьетнама скупают кыргызские паспорта?

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- Екатерина Улитина
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- В этом и в прошлом году были случаи, когда у подозреваемых в терроризме и экстремизме находили паспорта граждан Кыргызстана. Позже оказывалось, что на самом деле они являются гражданами других государств. Недавно мы обнаружили 12 граждан Узбекистана, которые где-то купили ID-карты КР и устроились с ними на работу. При этом работодатель знал, что их документы фальшивые, - рассказал Эшимов.

По его словам, расследованием этого случая сейчас занимаются в ГРС и МВД.

- Лично я думаю, что узбеки, таджики и граждане других государств покупают фальшивые паспорта на Казанском вокзале в Москве. Документ подделывают за час, и стоит это всего 3-3,5 тысячи рублей, - уверен Руслан Эшимов.

В Государственной регистрационной службе (ГРС) проблему признают, уточняют лишь, что на подделку кыргызского паспорта нужен не час, а всего 20 минут.

- Подделать ID-карту Кыргызстана сможет пятиклассник за несколько минут, но подчеркиваю, что речь идет только о документах образца 2004 года и о водительских правах. Эти документы изготовить в кустарных условиях очень легко. Что касается паспортов образца 2017 года, то пока не было ни одного случая изготовления фальшивок, - рассказал глава пресс-службы ГРС Мелис Эржигитов.

Он добавил, что в России довольно легко купить не только фальшивый, но и настоящий паспорт КР.

- Некоторые кыргызстанцы с целью выгоды продают свои паспорта, выданные им в ГРС. Они получают от продажи $300-400, потом идут в посольство, берут справку об утере, и возвращаясь в Кыргызстан, спокойно восстанавливают документы за $3-4, - сказал Эржигитов.

Благодаря облегченному миграционному законодательству между Кыргызстаном и Россией кыргызстанцы имеют целый ряд преференций при устройстве на работу и проживании в России. Поэтому для граждан Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама и других стран, которые должны сдать экзамены на знания языка, купить патент и получить рабочую квоту, удостоверение личности кыргызстанца становится выгодным приобретением.


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URL: https://www.vb.kg/375543
Теги:
ГРС, миграция, паспорт, подделка, Россия, трудовая миграция, Замандаш, Москва, Кыргызстан
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17.12.2018, 22:02

Зачем граждане Вьетнама скупают кыргызские паспорта? Для чего кыргызские паспорта вьетнамцам?

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