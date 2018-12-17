MegaCom открыл первый MegaStore в ГУМ "Чынар"

15 декабря 2018 года компания MegaCom открыла Центр продаж и обслуживания нового формата MegaStore. В этот солнечный день на площадке перед ГУМ "Чынар" собралась многочисленная публика. Ведущие мероприятия провели среди собравшихся веселые танцевальные и музыкальные конкурсы и подарили самым активным участникам призы от MegaCom. На сцене также выступили известные артисты и танцевальные группы.

После концертной программы всех пригласили в MegaStore, который расположился на первом этаже ГУМ "Чынар" - в удобном для абонентов месте. Здесь каждый может приобрести мобильные телефоны, гаджеты и аксессуары к ним по доступным ценам или в кредит без первоначального взноса – для его оформления потребуется не более 15 минут и минимальный пакет документов: паспорт и справка о доходах. К слову, первые посетители по достоинству оценили широкий ассортимент MegaStore, который включает смартфоны мировых брендов от самых бюджетных вариантов до самых последних моделей на любой вкус.

Нуржан Дусембиев: "Я приехал из Казахстана. Зашел в MegaStore и приобрел себе SIM-карту и наушники. Мне очень понравилось здесь, потому что в одном месте можно получить консультацию и при необходимости купить смартфон или аксессуары к нему. Очень удобно".

Айдар Таласбаев: "Здесь я приобрел смартфон Xiaomi в подарок своей сестре и автоматически стал участников акции кэшбэк – мой баланс был пополнен на сумму в размере 500 сомов. А благодаря специалистам MegaStore я выбрал тариф "ХАЙП", который предлагает огромные объемы интернет-трафика, бесплатные звонки и SMS внутри и вне сети. Я очень доволен".

В честь открытия с 15 по 31 декабря действует специальная акция - при покупке IPhone XR, LG-M250 K10 2017, Xiaomi Redmi 6A 2GB+16GB и Xiaomi Mi A2 Lite сумма возврата на баланс абонента достигает до 3 000 сомов. В свою очередь, высокопрофессиональные специалисты MegaCom рады помочь с выбором аппарата и проконсультировать по вопросам подключения тарифного плана и другим услугам мобильной связи.

"Мы постарались предоставить самые низкие цены на рынке Кыргызстана. В ближайшем будущем компания MegaCom планирует активное расширение сети собственных офисов MegaStore по всему Кыргызстану. Это будет удобно для наших абонентов из регионов, ведь им больше не нужно будет приезжать в Бишкек, чтобы приобрести современный смартфон", - отмечает Эльнар Субакожоев, руководитель Департамента обслуживания компании MegaCom.

Добро пожаловать в MegaStore, здесь вы сможете подобрать современный смартфон себе или в подарок своим близким по выгодной цене!