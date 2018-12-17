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Мэр Бишкека решил бороться со стихийной торговлей

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- Екатерина Улитина
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В здании мэрии Бишкека состоится плановое совещание муниципальных чиновников. Один из вопросов на повестке дня – ликвидация стихийной торговли на территории Бишкека.

Мэр столицы Азиз Суракматов ранее уже заявил, что намерен навести порядок и ликвидировать стихийную торговлю на территории Ошского рынка. Его предшественники на посту градоначальника с разной степенью успеха уже пытались справиться с этой проблемой.

Кроме того, на повестке дня стоят вопросы о проведении мероприятий по пожарной профилактике в местах скопления людей, обеспечению дорожной безопасности в праздничные дни. Заведующий отделом транспорта мэрии Бишкека Кубанычбек Жусупов зачитает информацию о ходе реализации проекта "Безопасный город" в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/375546
Теги:
Азиз Суракматов, торговля, Ошский рынок, пожар, Бишкек, мэр, Безопасный город, мэрия
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