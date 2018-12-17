По факту нападения на сотрудника НПЗ "Джунда" возбуждено уголовное дело

По факту информации, что бывшего сотрудника карабалтинского нефтеперерабатывающего завода "Джунда" Искендера Мамыркулова неизвестные избили во второй раз, ГУВД Чуйской области сообщает следующее:

10 декабря 2018 года примерно 23.00 часов в ОВД Жайылского района поступило сообщение о том, что территориальную больницу Жайылского района госпитализирован 35-летний гр. М.И. житель г.Кара-Балта с диагнозом "Сотрясения головного мозга, множественные резаные раны лица, обоих кистей руки, ушиб гематома головы".

Cо слов потерпевшего, 10 декабря 2018 года к нему подошли трое неизвестных лиц, которые, применив физическую силу, посадили его в автомашину и отвезли его в безлюдное место, где нанесли травмы, а после оставили на улице.

Данный факт зарегистрирован ОВД Жайылским районом, было возбуждено уголовное дело по ст. 123 (Похищение человека) УК Кыргызской Республики.

В настоящее время сотрудниками Жайылского РОВД и ГУВД Чуйской области проводится все необходимые оперативно-следственные мероприятие для раскрытие данного преступления.

Также сообщаем, что ранее 27 июня 2018 года в ОВД Жайылского района из больницы было получено сообщение о поступлении мужчины с телесными повреждениями. В ходе проверки по вышеуказанному факту 35-летний гр. М.И. житель г.Кара-Балта отказался от заявления и дальнейшего разбирательства, в связи с чем в возбуждении уголовного дела было отказано.

11 декабря 2018 года прокуратурой Жайылского района было отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и 12 декабря текущего год возбуждено уголовное дело по статье 234 (Хулиганство) УК КР.

В настоящее время по обоим вышеуказанным фактам проводится следствие. Сотрудниками ОВД проверяются все версии, проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию данных преступлений.