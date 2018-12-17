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По факту нападения на сотрудника НПЗ "Джунда" возбуждено уголовное дело

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- ВБ
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По факту информации, что бывшего сотрудника карабалтинского нефтеперерабатывающего завода "Джунда" Искендера Мамыркулова неизвестные избили во второй раз, ГУВД Чуйской области сообщает следующее:

10 декабря 2018 года примерно 23.00 часов в ОВД Жайылского района поступило сообщение о том, что территориальную больницу Жайылского района госпитализирован 35-летний гр. М.И. житель г.Кара-Балта с диагнозом "Сотрясения головного мозга, множественные резаные раны лица, обоих кистей руки, ушиб гематома головы".

Cо слов потерпевшего, 10 декабря 2018 года к нему подошли трое неизвестных лиц, которые, применив физическую силу, посадили его в автомашину и отвезли его в безлюдное место, где нанесли травмы, а после оставили на улице.

Данный факт зарегистрирован ОВД Жайылским районом, было возбуждено уголовное дело по ст. 123 (Похищение человека) УК Кыргызской Республики.

В настоящее время сотрудниками Жайылского РОВД и ГУВД Чуйской области проводится все необходимые оперативно-следственные мероприятие для раскрытие данного преступления.

Также сообщаем, что ранее 27 июня 2018 года в ОВД Жайылского района из больницы было получено сообщение о поступлении мужчины с телесными повреждениями. В ходе проверки по вышеуказанному факту 35-летний гр. М.И. житель г.Кара-Балта отказался от заявления и дальнейшего разбирательства, в связи с чем в возбуждении уголовного дела было отказано.

11 декабря 2018 года прокуратурой Жайылского района было отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и 12 декабря текущего год возбуждено уголовное дело по статье 234 (Хулиганство) УК КР.

В настоящее время по обоим вышеуказанным фактам проводится следствие. Сотрудниками ОВД проверяются все версии, проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию данных преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/375548
Теги:
ГУВД, избиение, Кара-Балта, НПЗ, похищение, Чуйская область, Кыргызстан, НПЗ Джунда, уголовное дело
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