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ГКНБ: Зилалиев вывел деньги из "Оптима Банка" в августе 2018 года

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- ВБ
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ГКНБ на заявление ОАО "Оптима Банк" в отношении распространенного видео, сообщает следующее:

Вскрытие ячейки, принадлежащей экс-вице-премьер-министру, возможно было произведено самим коммерческим банком в 2017 году.

Данное видео было изъято во время проведения санкционированных следственных мероприятий в отношении экс-вице-премьер-министра КР Дуйшенбека Зилалиева.

ГКНБ отмечает, что данное видео, которое подтверждает наличие незадекларированных денежных средств, приобщено к уголовному делу. А к распространению видео коммерческий банк не имеет никакого отношения.

Пресс-служба ГКНБ отмечает, что данные денежные средства в августе 2018 года были выведены самим Зилалиевым.


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URL: https://www.vb.kg/375549
Теги:
банковский сектор, коррупция, обыск, Кыргызстан, уголовное дело, ГКНБ, Дуйшенбек Зилалиев
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Комментарии
Болотбек
17.12.2018, 18:26

Тогда и информацию для народа надо давать точную,а не так как было в этот раз.

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