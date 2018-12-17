ГКНБ: Зилалиев вывел деньги из "Оптима Банка" в августе 2018 года

ГКНБ на заявление ОАО "Оптима Банк" в отношении распространенного видео, сообщает следующее:

Вскрытие ячейки, принадлежащей экс-вице-премьер-министру, возможно было произведено самим коммерческим банком в 2017 году.

Данное видео было изъято во время проведения санкционированных следственных мероприятий в отношении экс-вице-премьер-министра КР Дуйшенбека Зилалиева.

ГКНБ отмечает, что данное видео, которое подтверждает наличие незадекларированных денежных средств, приобщено к уголовному делу. А к распространению видео коммерческий банк не имеет никакого отношения.

Пресс-служба ГКНБ отмечает, что данные денежные средства в августе 2018 года были выведены самим Зилалиевым.