"Безопасный город": до 10 февраля оснастят оборудованием 10 перекрестков

Накануне, 17 декабря, мэр Бишкека Азиз Суракматов провёл традиционное плановое совещание с вице-мэрами, руководителями городских служб и структурных подразделений.

Во время совещания было обсуждено 4 вопроса: проведение мероприятий по пожарной профилактике на территории города Бишкек в местах массового сосредоточения людей, ликвидация стихийной торговли, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города Бишкек в предпраздничные дни, реализация проекта "Безопасный город".

По словам начальника госэкотехинспекции по городу Бишкек Медетбека Маметова, по линии пожарного надзора проведено 694 проверки, из них: 398 плановых и 56 внеплановых. По итогам выявлено 3 тысячи 668 нарушений. На сегодня устранено 2 914 нарушений или 80%. Также наложены штрафы на 28 торговых центров и рынков.

По второму вопросу выступили главы районов Бишкека. Они проинформировали, что работают районные штабы, на всех крупных рынках ежедневно проводятся рейды по ликвидации стихийной торговли. Во время рейдов на Ошском рынке было ликвидировано 5 точек незаконного подключения к электричеству, на Орто-Сайском рынке изъято 340 предметов уличной торговли, в Первомайском районе демонтировано 370 рекламных конструкций на центральных улицах.

Также участники заседания были проинформированы о том, что в целях обеспечения порядка во время подготовки и проведения праздников личный состав УОБДД по ГУВД города Бишкек переходит на усиленный режим несения службы с 28 декабря 2018 года по 7 января 2019 года.

Последний вопрос, который был рассмотрен на совещании - реализация проекта "Безопасный город". Первым этапом проекта станет оснащение 10 перекрестков столицы специальным оборудованием до 10 февраля следующего года: пересечение Жибек Жолу - Молодая Гвардия, Чуй - Ю.Фучика, Чуй – Бейшеналиевой, Жибек Жолу - Ю.Фучика, Чуй - Молодая Гвардия, Боконбаева – Абдрахманова, Жибек Жолу – Абдрахманова, Чуй - Курманджан Датка, Московская – Абдрахманова, М. Горького – 7 апреля.