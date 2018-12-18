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Тарифы на воду и электроэнергию повышать не будут

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- ВБ
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В социальных сетях активно распространяется информация якобы об увеличении тарифов на воду и электроэнергию, а также о повышении пенсионного возраста граждан Кыргызской Республики с начала 2019 года.

Аппарат Правительства Кыргызской Республики заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Правительство Кыргызской Республики не планирует инициировать ни увеличение тарифов, ни повышение пенсионного возраста граждан.

Также считаем важным напомнить об уголовной ответственности за распространение ложной информации и просим граждан воздержаться от неправомерных провокационных действий.


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URL: https://www.vb.kg/375551
Теги:
вода, пенсии, правительство, тарифы, энергетика, Кыргызстан
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