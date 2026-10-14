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В Бишкеке могут демонтировать отдельные части Дворца спорта имени Кожомкула

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В Бишкеке после оценки технического состояния Дворца спорта имени Кааба уулу Кожомкула рассмотрят возможность демонтажа отдельных частей здания. Окончательное решение будет принято после обсуждения на Градостроительном совете.

Как сообщили в мэрии, глава столицы Айбек Джунушалиев осмотрел объект и ознакомился с подготовкой к его реконструкции.

В ходе обследования установлено, что здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии. В помещениях наблюдается повышенная влажность, отдельные конструкции значительно изношены. Наиболее серьезные проблемы выявлены в подвале, где обнаружены признаки разрушения конструкций.

В рамках реконструкции планируется обновить инженерные коммуникации и систему вентиляции. Специалистам также предстоит оценить состояние здания и определить дальнейший объем работ.

При этом мэр поручил предусмотреть сохранение исторических элементов Дворца спорта, подчеркнув необходимость бережного отношения к архитектурному наследию Бишкека.

Реконструкция должна обеспечить безопасность здания и создать условия для его дальнейшего использования по назначению.


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URL: https://www.vb.kg/462294
Теги:
мэрия, спорт, Бишкек, Айбек Джунушалиев
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