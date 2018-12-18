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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан

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- ВБ
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Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику для участия в работе второго заседания Совета глав приграничных областей Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.

Второе заседание Совета состоится сегодня, 18 декабря, в городе Ош. Планируется обсуждение вопросов развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами двух стран.

В составе кыргызской делегации руководители министерств и ведомств, полномочные представители Правительства в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях, а также руководители территориальных органов управления приграничных регионов.


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URL: https://www.vb.kg/375556
Теги:
Баткенская область, торговля, Джалал-Абадская область, Ошская область, правительство, Узбекистан, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, Абдулла Арипов
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