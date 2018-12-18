Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан

Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику для участия в работе второго заседания Совета глав приграничных областей Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.

Второе заседание Совета состоится сегодня, 18 декабря, в городе Ош. Планируется обсуждение вопросов развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами двух стран.

В составе кыргызской делегации руководители министерств и ведомств, полномочные представители Правительства в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях, а также руководители территориальных органов управления приграничных регионов.