В Швеции граждане Кыргызстана подозреваются в подготовке к теракту

В Швеции предотвращен крупный теракт, который весной этого года планировали выходцы из Узбекистана и Кыргызстана. Об этом сообщает со ссылкой на шефа Полиции безопасности Швеции (SäPo) Класа Фриберга издание Eadaily.com.

По их данным, накануне в интервью газете "Svenska Dagbladet" директор спецслужбы заявил, что весной и в начале лета 2018 года полицейские провели рейды в стокгольмском районе Акалла и городе Стрёмсунд (500 км от шведской столицы).

- В ходе оперативно-следственных мероприятий были задержаны уроженцы Узбекистана и Кыргызстана. Они обвиняются в подготовке к террористическим преступлениям и финансированию терроризма. Расследование велось почти восемь месяцев с особой степенью засекреченности, чтобы исключить утечку в прессу. Это очень серьезный вопрос, и я не хочу ставить под угрозу исход дела, но, основываясь на том, что мы узнали, я думаю, что мы предотвратили террористический акт, - заявил шеф SäPo.

EADaily уточняет, что 8 декабря 2018 года в шведском Мальмё был госпитализирован 18-летний юноша. У него в квартире взорвалось самодельное взрывное устройство. Молодой человек получил тяжелые ранения. Полиция подозревает, что юноша причастен к еще одному взрыву в этом же городе.

В МИД КР VB.KG пояснили, что запрос в соответствующие службы Швеции уже отправлен. Пока ожидается получение информации о количестве задержанных и подозреваемых гражданах Кыргызстана и их личностях. Но, скорее всего, речь идет не о гражданах, а об уроженцах Кыргызской Республики. Более подробная информация будет предоставлена после получения ответа от шведской стороны.