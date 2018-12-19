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Преподавателей КНУ им. Баласагына заставили сдать анализ на сифилис

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- ВБ
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Здравствуйте. К вам обращается преподаватель КНУ им. Баласагына. В этом году наше руководство полно вдохновений. Нас постоянно отвлекают от прямых обязанностей. Проверки, аккредитации и прочее. Недели две назад нас обязали пройти медосмотр в Строительной поликлинике и завести санкнижку. Мы не попадаем под категории лиц, кому действительно нужна санкнижка. Как мы проходили?

Догадайтесь. Но врач прилично наварилась. Конечно, можно простоять по несколько часов в очередях, сдать все анализы, пройти специалистов. Но в это время мы должны быть на рабочем месте, у нас пары, нас тоже проверяет диспетчер. И вообще, нужно было это делать до начала учебного года. На этой неделе мы должны сдать анализ на сифилис.

В одном из учебных корпусов организовали пункт сдачи анализов, где, естественно, нереальная очередь. И плюс эта неделя модульная. Но сам факт... Все возмущаются, но открыто выступить духу не хватает. Но а слухи про отмену 13 зарплаты, которая, кстати, стоит отдельным пунктом в трудовом договоре, скорей всего подтвердятся. Вместо нее нам предоставляется премия в 50% от зарплаты. Уж коли про зарплату, если у вас больше одной ставки, например 1,25, то 0.25 оплачиваются как внутреннее совместительство, короче 1000 сом. Только у нас в Национальном такая ситуация с внутренним совместительством. Я уже не говорю про отсутствие мыла в столовой главного корпуса или ужасные туалеты. Не секрет, что огромные деньги крутятся в КНУ. Где они? И так престиж Национального оставляет желать лучшего.

Студентам стыдно говорить, что они в Национальном учатся. Они не раз возмущались и писали про холодные аудитории, отсутствие условий. Результат нулевой. Реакция со стороны администрации, как говорит молодежь, пофигистичная. Похоже, вышестоящее руководство не волнуется насчет престижа вуза, тем более не держится за ценные кадры. Пишу от лица преподавателей, кто живет на белую зарплату. Да, есть такие.


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URL: https://www.vb.kg/375569
Теги:
вуз, зарплата, здравоохранение, проверки, конфликт, Кыргызстан, КНУ
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Комментарии
Ректор КНУ
19.12.2018, 12:51

Это так мило !

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