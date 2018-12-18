УНП ООН запускает в Кыргызстане проект по противодействию экстремизму

В Бишкеке прошел семинар по применению принципов социального партнерства в целях профилактики насильственного экстремизма, организатором которого выступило Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Данное мероприятие, по замыслу авторов проекта, позволяет улучшить взаимодействие между гражданским обществом и государственными органами по противодействию насильственному экстремизму и снизить возможные угрозы и риски.

Насколько данный семинар и весь проект в целом будут полезны кыргызстанскому обществу, редакции VB.KG рассказал представитель УНП ООН Хоакин Цукерберг.

По его словам, данный проект финансируется за счет средств, выделенных правительством Японии.

- Первая фаза проекта началась в 2017 году, когда в прошлом году мы начали работать над созданием сети по противодействию насильственного экстремизма. Этому предшествовала длительная работа, в ходе которой мы встречались со многими участниками процесса. В результате был также создан веб-сайт, который служит в качестве некоего хранилища материалов по вопросам противодействия насильственного экстремизма не только в Центральной Азии, но и во всем мире, - сказал он.

Кроме того г-н Цукерберг пояснил, что на этом веб-сайте могут освещаться любые мероприятия в Кыргызстане, которые проходят в рамках борьбы с насильственным экстремизмом.

- Допустим, кто-то захочет разместить какое-то исследование по этой тематике и ему будет дана такая возможность, - добавил представитель УПН ООН.

Вторая фаза проекта, отметил собеседник редакции, заключается в создании пилотного проекта по снижению рисков радикализации к насилию среди наиболее уязвимых групп населения.

- В результате планируется создание мобильных групп для этой работы, которые будут обучаться специально выбранным НПО. К примеру, на данном семинаре мы занимаемся разбором конкретных ситуационных примеров , анализ которых включает оценку потенциальных рисков и программы по недопущению вовлечения лиц в экстремистские действия. Ранее был разработан инструмент, который называется "оценкой уязвимости". Сегодня мы обсуждаем, на каком этапе проведения мероприятии мы сможем использовать его. И, как я уже говорил, у нас будет одно НПО, которая будет заниматься этой работой. Перед ним будут стоять две задачи: продолжать наращивать сеть по противодействию насильственному экстремизму и научить эти мобильные группы применять методологию оценки рисков в случае необходимости, - уточнил Цукерберг.