Минюст вынес на обсуждение проект положения о регистрации СМИ

Министерством юстиции Кыргызской Республики подготовлен проект постановления Правительства КР "Об утверждении Положения о порядке регистрации средств массовой информации в Кыргызской Республике и Порядка ведения Государственного реестра средств массовой информации".

В сообщении ведомства отмечается, что существующий порядок регистрации СМИ, который был утвержден еще в 1992 году, не в полной мере регулирует процедуру государственной регистрации (перерегистрации), а процедура прекращения деятельности СМИ не была предусмотрена.

Новым проектом Положения предусматривается структурированная и детальная процедура регистрации, перерегистрации и регистрации прекращения деятельности средств массовой информации.

В нем предусмотрены порядок получения дубликата свидетельства в случае утери и обязанность средств массовой информации по уведомлению органов юстиции об изменении данных, не влекущих перерегистрацию средств массовой информации (периодичность выпуска, максимальный объем, смена руководителя) для актуального поддержания сведений в Государственном реестре средств массовой информации.

Также согласно действующему Положению Министерство юстиции регистрирует СМИ, продукция которого предназначена для распространения преимущественно на всей территории республики, а областные управления юстиции регистрируют СМИ, продукция которого предназначена для распространения на территории района, города и области. Так как продукция большинства СМИ предназначена для распространения на всей территории страны, в настоящее время они вне зависимости от местонахождения проходят регистрацию только в Министерстве юстиции.

В целях упрощения и создания благоприятных условий гражданам в регионах, проектом Положения предлагается осуществление регистрации СМИ территориальными органами юстиции в соответствии с его местонахождением.

Кроме этого, в предлагаемом проекте предусмотрено ведение Государственного реестра СМИ в электронном формате, который представляет собой электронную базу данных, содержащую сведения о зарегистрированных (перерегистрированных) и прекративших деятельность СМИ.

С проектом постановления Правительства КР можно ознакомиться на сайте Правительства КР по следующей ссылке

Предложения и замечания по данному проекту можно направлять в Министерство юстиции КР, контактное лицо - М.Айварова (тел: 656488, 656502) электронный адрес: aivar_m@mail.ru