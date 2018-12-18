Погода
$ 69.74 - 69.90
€ 78.82 - 79.75

Минюст вынес на обсуждение проект положения о регистрации СМИ

71  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерством юстиции Кыргызской Республики подготовлен проект постановления Правительства КР "Об утверждении Положения о порядке регистрации средств массовой информации в Кыргызской Республике и Порядка ведения Государственного реестра средств массовой информации".

В сообщении ведомства отмечается, что существующий порядок регистрации СМИ, который был утвержден еще в 1992 году, не в полной мере регулирует процедуру государственной регистрации (перерегистрации), а процедура прекращения деятельности СМИ не была предусмотрена.

Новым проектом Положения предусматривается структурированная и детальная процедура регистрации, перерегистрации и регистрации прекращения деятельности средств массовой информации.

В нем предусмотрены порядок получения дубликата свидетельства в случае утери и обязанность средств массовой информации по уведомлению органов юстиции об изменении данных, не влекущих перерегистрацию средств массовой информации (периодичность выпуска, максимальный объем, смена руководителя) для актуального поддержания сведений в Государственном реестре средств массовой информации.

Также согласно действующему Положению Министерство юстиции регистрирует СМИ, продукция которого предназначена для распространения преимущественно на всей территории республики, а областные управления юстиции регистрируют СМИ, продукция которого предназначена для распространения на территории района, города и области. Так как продукция большинства СМИ предназначена для распространения на всей территории страны, в настоящее время они вне зависимости от местонахождения проходят регистрацию только в Министерстве юстиции.

В целях упрощения и создания благоприятных условий гражданам в регионах, проектом Положения предлагается осуществление регистрации СМИ территориальными органами юстиции в соответствии с его местонахождением.

Кроме этого, в предлагаемом проекте предусмотрено ведение Государственного реестра СМИ в электронном формате, который представляет собой электронную базу данных, содержащую сведения о зарегистрированных (перерегистрированных) и прекративших деятельность СМИ.

С проектом постановления Правительства КР можно ознакомиться на сайте Правительства КР по следующей ссылке

Предложения и замечания по данному проекту можно направлять в Министерство юстиции КР, контактное лицо - М.Айварова (тел: 656488, 656502) электронный адрес: aivar_m@mail.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375574
Теги:
закон, законопроект, регистрация, Кыргызстан, Министерство юстиции, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  