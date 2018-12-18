MegaCom наградил первых победителей лотереи "Новоселье"

Сегодня в головном офисе MegaCom были награждены победители первого ежемесячного розыгрыша лотереи "Новоселье" от мобильного оператора MegaCom и строительной компании "Оргтехстрой".

Призеры были определены 13 декабря 2018 года с помощью генератора случайных чисел random. Для обеспечения максимальной прозрачности за ходом розыгрыша следила комиссия, состоящая из числа организаторов, представителей Госфиннадзора и СМИ. Кроме этого, за всем процессом в режиме реального времени наблюдали многочисленные подписчики официальной страницы MegaPayKg в Instagram. Видеоотчет доступен к просмотру на Facebook.

В итоге из 1 660 электронных купонов система выбрала 4 счастливчиков, ставших обладателями ценных призов: скидочных сертификатов на покупку недвижимости на сумму 400 000 сомов и 200 000 сомов, нового iPhone XS и 1 000 000 мегабайт мобильного интернета от MegaCom.

"Я не ожидала, что выиграю. Просто пользовалась мобильным кошельком MegaPay, оплачивала коммунальные услуги себе и своим родителям. Это очень удобное приложение, я им пользуюсь с самого начала. В итоге накопила баллы, и мой купон стал выигрышным. Теперь надеюсь выиграть главный приз – квартиру", - сказала Мария Сологуб, победительница розыгрыша.

"Я стал обладателем скидочного сертификата на приобретение квартиры в размере 400 тысяч сомов, и это очень кстати. Мы с родителями как раз планировали продать старую квартиру и приобрести новую. Спасибо за такую возможность, я рад", - отметил Владислав Задорожный, победитель розыгрыша.

"Мне очень нравится приложение MegaPay. С его помощью я оплачиваю коммунальные услуги, делаю денежные переводы, пополняю баланс. И все это быстро и без комиссии. Не ожидал, что выиграю iPhone. Теперь буду еще чаще пользоваться мобильным кошельком и близким советовать", - поделился впечатлениями еще один победитель розыгрыша Фарид Шамуров.

"Не ожидал, спасибо большое за целый миллион мегабайт мобильного интернета! Теперь надо придумать, на что его потратить. Мне всегда хватал интернет-трафик в рамках выбранного тарифа. Но лишним не будет – это точно", - сказал четвертый победитель розыгрыша Богдан Медведев.

Напомним, участниками лотереи "Новоселье" являются все активные пользователи приложения MegaPay, оплачивающие доступные услуги через платежную организацию DP мобильного кошелька. Обладатель главного приза – однокомнатной квартиры от компании "Оргтехстрой", определится 13 марта 2019 года. Подробную информацию о начислении баллов и выдаче купонов можно найти на сайте компании.

Следующий промежуточный розыгрыш ценных призов состоится 17 января 2018 года. Подписывайтесь на официальные страницы компании MegaCom в социальных сетях Facebook, Instagram, VK, Одноклассники, где вы можете узнавать подробности, а также посмотреть видео-отчеты с розыгрышей.