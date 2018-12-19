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В Кыргызстане официально началась эпидемия гриппа

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- Елена Цой
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По оперативным данным Министерства здравоохранения с 50 недели 2018 года (т.е. с 10 по 16.12.18 г.) в республике наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 16% по сравнению с прошлой 49 неделей текущего года.

Зарегистрировано 9077 случаев против 7818. А по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, на 50 неделе текущего года отмечен рост заболеваемости в 1,6 раза (т.е. зарегистрировано 9077 сл. против 5639 случаев в 2017 году), что свидетельствует о начале эпидемического сезона гриппа.

Постепенный рост заболеваемости в нашей республике начинается с декабря с пиком заболеваемости в январе и феврале месяцах следующего года.

С целью усиления профилактических мероприятий и стабилизации заболеваемости среди населения за счет средств Министерства здравоохранения закуплено 90 850 доз противогриппозной вакцины "Гриппол плюс" на общую сумму более 23 млн. сомов, в данный момент все выделенные дозы вакцины были использованы для лиц из группы риска на бесплатной основе.

Кроме этого, подписано соглашение с корпорацией Глобальное здравоохранение в рамках проекта Партнерства по введению вакцины против гриппа (PIVI), г.Атланта, США и получена вакцина против гриппа в количестве 70 000 доз, на общую сумму более 189 тыс. долл. США. В данное время проводится вакцинация по всей республике на бесплатной основе. Вакцина предназначена также для групп риска (медицинские работники, лица с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети, дети детских домов, школ интернатов, беременные и т.д. их по республике более 600 тысяч человек). По состоянию на 18.12.2018 года общий охват вакцинацией вышеуказанных лиц из группы риска составляет 70%.

Для информации:

Профилактические мероприятия для населения:

1. Самой лучшей мерой профилактики заболевания гриппом является вакцинация.

2. Ведите здоровый образ жизни, необходимо правильно питаться и сохранять физическую активность.

3. Смазывайте слизистую носа перед выходом на улицу оксолиновой мазью или вазелином - это также задержит инфекцию. Регулярное промывание носа создает защитный барьер на вашей слизистой, через которую в организм может проникнуть вирус гриппа. В качестве меры профилактики от гриппа промывайте нос дважды день с мылом или настоем лука с медом.

4. Если Вы заболели (или дети), оставайтесь дома, не отправляйте детей в школы, детские сады, имеется большой риск осложнений и распространения инфекции окружающим.

5. Чтобы не заболеть, избегайте тесных контактов с людьми с гриппоподобными симптомами (стараясь, по возможности, держаться от них на расстоянии примерно 1 метр).

6. Cоблюдайте "этикет кашля", прикрывайте рот и нос носовым платком при чихании или кашле, избегайте прикосновений к своему рту, глазам и носу.

7. Регулярно и тщательно мойте руки с мылом или протирайте их спиртосодержащим средством для обработки рук (особенно, если вы прикасаетесь ко рту и носу или к потенциально зараженным поверхностям).

8. По возможности, сократите время пребывания в местах скопления людей.

9. Регулярно проветривайте помещение или квартиры путем открывания окон.

10. Если Вы больны и находитесь дома с другими членами семьи, то носите медицинскую маску, чтобы предотвратить распространение вируса.

11. Больного необходимо изолировать в отдельную комнату, выделить отдельную посуду, полотенце, то есть предметы личного пользования, регулярно проводите влажную уборку и проветривайте комнату.

12. Необходимо обратиться к врачу (вызвать на дом врача) – только он сможет назначить правильное лечение!

13. Не занимайтесь самолечением, неправильное лечение может привести к различным осложнениям!


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URL: https://www.vb.kg/375579
Теги:
вакцина, грипп, здравоохранение, эпидемия, Бишкек, Кыргызстан, медицина, Минздрав, скорая помощь
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